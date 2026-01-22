    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Japans Exportwirtschaft trotzt den US-Zöllen

    Für Sie zusammengefasst
    • Japans Exporte 2025 um 3,1% gestiegen trotz Zölle.
    • Rückgang der Exporte in die USA um 4,1% verzeichnet.
    • Starke Exporte nach Europa und Asien stützen Wachstum.
    TOKIO (dpa-AFX) - Japans Exportwirtschaft hat im vergangenen Jahr trotz der aggressiven Zollpolitik der USA ein Wachstum bei den Ausfuhren verzeichnet. Die Exporte seien 2025 um 3,1 Prozent gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mit. Zum Wachstum hätten vor allem Exporte von elektronischen Geräten und Nahrungsmitteln beigetragen.

    Gestützt wurde der Außenhandel durch Exporte nach Europa und in asiatische Länder. Die japanischen Ausfuhren in die USA sind hingegen 2025 und 4,1 Prozent gesunken. Japans Firmen haben vor allem weniger Autos und Maschinen zur Produktion von Computerchips in die USA geliefert. Wie das Ministerium weiter mitteilte, sind auch die Ausfuhren nach China gesunken, aber nur leicht um 0,4 Prozent.

    Auch zum Jahresende bremste das schwache US-Geschäft die japanische Exportwirtschaft. Im Dezember legten die Ausfuhren im Jahresvergleich um 5,1 Prozent zu, nachdem sie im Monat zuvor noch um 6,1 Prozent gewachsen waren. Analysten wurden von dem Wachstumsdämpfer überrascht. Sie waren im Schnitt von einem unveränderten Wachstum ausgegangen. Während steigende Ausfuhren nach Europa und nach China das Exportgeschäft stützen, wurde bei den Exporten in die USA ein Einbruch von rund elf Prozent gemeldet.

    Im Verlauf des vergangenen Jahres haben die US-Zölle immer wieder Probleme bereitet. Sie sind eine große Herausforderung für das Land Japan, das mit rapider Alterung der Bevölkerung und geopolitischen Spannungen zu kämpfen hat./jkr/stk






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
