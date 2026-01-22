PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit...

Wien (APA-ots) - "Wir bleiben bei Nachhaltigkeit auf Kurs und haben mit unserem Transition-Plan als erste börsennotierte Versicherung Österreichs einen klaren Fahrplan definiert: Netto-Null-Emissionen in Österreich bis 2040, konzernweit bis 2050", betont René Knapp , Vorstand bei UNIQA Insurance Group AG und zuständig für Nachhaltigkeit. Dieses klare Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und ambitionierten Klimazielen zeigt sich auch in den aktuellen Bewertungen und Rankings renommierter Organisationen, die die konsequent umgesetzten Maßnahmen entsprechend würdigen.

Konsequenter Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas: UNIQA ist Branchensieger beim ESG-Performance Ranking 2025 von PwC und wurde beim CDP-Rating auf A- hochgestuft.

Branchensiegerin beim PwC ESG-Performance Ranking



Beim ESG-Performance Ranking 2025 der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Österreich liegt UNIQA in der Branchenwertung Versicherungen auf Platz 1. Das Ranking bietet einen umfassenden Vergleich der ESG-Performance der 161 umsatzstärksten Unternehmen österreichweit. Bewertet werden die Unternehmen anhand von 22 ESG-Kriterien, die sich an den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) orientieren.



Upgrade auf A- beim renommierten CDP-Rating



Auch beim renommierten Klima-Rating von CDP hat sich UNIQA signifikant verbessert und erreicht nun die Bewertung A-. CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die die klimarelevante Positionierung von Unternehmen und deren Umgang mit Klimarisiken und -chancen nach einer etablierten und anerkannten Methode analysiert und bewertet. Durch die umfassende Datenerhebung und -bewertung liefert CDP Entscheidungsgrundlagen für Investor:innen, politische Akteur:innen und Unternehmen, um wirksame Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben. UNIQA hat sich im Jahr 2020 erstmals einer umfassenden Bewertung unterzogen.



Netto-Null Strategie



Die Strategie von UNIQA, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen , basiert auf zwei zentralen Säulen: dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern - sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der Versicherung von Geschäftskund:innen - sowie der systematischen Ausweitung grüner Geschäftsaktivitäten. Bereits heute sind rund 2,5 Milliarden Euro als nachhaltige Investments veranlagt. Darüber hinaus fördert UNIQA aktiv die Versicherung klimafreundlicher Technologien wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen.



Zudem hat UNIQA 2024 mit UNIQA Sustainable ein Tochterunternehmen gegründet, das Betriebe und Organisationen in Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei dabei unterstützt, Risiken frühzeitig zu erkennen und ihre Resilienz über klassische Versicherungsleistungen hinaus nachhaltig zu stärken.



Darüber hinaus verfolgt UNIQA auch in der eigenen Betriebsführung ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Die UNIQA Landesdirektion Steiermark ist etwa mit ihrer rund 800 m² großen Fassadenbegrünung mit dem World Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden . Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können.

