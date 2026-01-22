BioNTech: Diese bahnbrechende Nachricht läutet Rallye ein

Die neueste Nachricht: BioNTech hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die begehrte Fast-Track-Kennzeichnung für das Medikament BNT113 erhalten. Dieses Medikament zielt auf Kopf-Hals-Tumore ab, die durch das HPV16-Virus verursacht werden – eine äußerst relevante Indikation, da weltweit immer mehr Fälle dieser Krebsart auftreten. Das Fast-Track-Verfahren ermöglicht eine beschleunigte Prüfung und könnte die Zulassung erheblich vorantreiben. Dies unterstreicht nicht nur die Innovationskraft von BioNTech in der Krebsforschung, sondern öffnet auch Türen für ein riesiges Marktpotenzial.

Die BioNTech -Aktie hat in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Anstieg erfahren. Am Mittwoch legte der Kurs im US-Handel knapp 12 Prozent zu und erreichte den höchsten Stand seit April 2025. Dieser Kursanstieg kommt nicht von ungefähr: Das Unternehmen steht an einem entscheidenden Wendepunkt, der mit einer Kombination aus strategischen Weichenstellungen und positiven klinischen Entwicklungen zusammenhängt.

Während BioNTech jahrelang primär mit dem Erfolg seines COVID-19-Impfstoffs in der Öffentlichkeit stand, wurde der eigentliche Schwerpunkt seiner Forschung, die Entwicklung von Krebsmedikamenten, im Hintergrund konsequent vorangetrieben. Mit Erfolg.

Das Unternehmen ist in einer hervorragenden Position, um im Bereich der Immunonkologie und der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) bahnbrechende Fortschritte zu erzielen, erklärte Goldman Sachs hob die Empfehlung für die BioNTech-Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" an. Die globalen Umsätze in diesem Bereich könnten über 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Selbst nach der gestrigen Rallye entspricht das neue Kursziel noch einem Kurspotenzial von mehr als 20 Prozent. Die Aktie legt im vorbörslichen Nasdaq-Handel weiter zu.

Mit einer Liquidität von 17,2 Milliarden Euro hat BioNTech die finanziellen Mittel, um seine ambitionierten Ziele ohne externe Finanzierung zu verfolgen. Der Blick in die nähere Zukunft zeigt ein weiteres Wachstumspotenzial: Das Unternehmen plant, sechs neue Phase-3-Studien im Onkologiebereich zu starten.

Analysten raten mit breiter Mehrheit zum Kauf der Aktie, unter den 20 von MarketScreener erfassten Experten rät keiner zu einem Verkauf oder einer Reduzierung. Auch BMO Capital und H.C. Wainwright bestätigen jüngst ihre Kaufempfehlungen, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 140 US-Dollar. Die weitere Entwicklung der Aktie hängt auch von den Ergebnissen der Phase-3-Studien ab, die in den kommenden Monaten einlaufen werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 100,6EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,21 $ , was einem Rückgang von -10,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!