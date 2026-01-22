    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Scout24 erholen sich nach Kaufempfehlung

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Scout24 zeichnet sich am Donnerstag nach der Kaufempfehlung vom Bankhaus Metzler eine Erholung ab. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere des Immobilienportals im Vergleich zum Xetra-Schluss 2,3 Prozent zu auf 85,15 Euro. Damit würden die Verluste im laufenden Jahr auf unter ein Prozent reduziert.

    Der Metzler-Experte Felix Dennl setzte ein Kursziel von 118 Euro an. Nach der jüngsten Underperformance stünden die Scout24-Aktien vor einer besseren Entwicklung, schrieb er. Die Konkurrenzgefahr durch Künstliche Intelligenz (KI) sei zwar unbestritten, sie sollte aber für jeden in der Branche differenziert betrachtet werden. Scout24 sei in einer starken Position nach den hohen Investitionen in die Infrastruktur seit 2021. Vom Einsatz agentischer KI könne Scout24 als einer der Ersten profitieren.

    Scout24-Aktien hatten im Juli einen Rekord von fast 123 Euro erreicht, waren anschließend aber im Zuge der KI-Sorgen bis auf fast 80 Euro abgetaucht./ag/jha/

    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 85,15 auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -3,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,04 %/+54,75 % bedeutet.




