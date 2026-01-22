Scout24 erholen sich nach Kaufempfehlung

Scout24-Aktien hatten im Juli einen Rekord von fast 123 Euro erreicht, waren anschließend aber im Zuge der KI-Sorgen bis auf fast 80 Euro abgetaucht./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 85,15 auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -3,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,04 %/+54,75 % bedeutet.