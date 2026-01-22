Rheinmetall Aktie fällt um -2,30 % - 22.01.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.809,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,30 % nachgegeben, was einem Verlust von -42,50 € entspricht. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.809,00€, mit einem Minus von -2,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Obwohl die Rheinmetall Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,85 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +17,66 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,02 % 1 Monat +18,23 % 3 Monate +2,85 % 1 Jahr +160,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die nach einem starken Anstieg eine Konsolidierungsphase durchläuft. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Rücksetzer, insbesondere in Bezug auf die 1.500er Marke. Die fundamentale Stärke des Unternehmens wird hervorgehoben, während technische Analysen und der Wunsch nach häufigeren Unternehmenszahlen ebenfalls thematisiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,25 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.