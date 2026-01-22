    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdelayde Exploration Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu Adelayde Exploration Incorporation
    Adelayde Exploration tritt der National Defense Industrial Association (NDIA) bei

    Vancouver, British Columbia – 22. Januar 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY:CSE) (SPMTF:OTCID) (A41AGV:WKN) gibt bekannt, dass das Unternehmen der National Defense Industrial Association (NDIA) beigetreten ist, um die Weiterentwicklung seines Portfolios an kritischen und strategischen Mineralprojekten zu unterstützen. Die NDIA ist eine US-amerikanische Organisation, die sich für die nationale Sicherheit einsetzt, indem sie Industrie und Regierung miteinander verbindet.

     

    Die National Defense Industrial Association fördert den strategischen Dialog im Bereich der nationalen Sicherheit, indem sie wichtige Themen identifiziert und das Wissen und die Erfahrung ihrer Mitglieder aus Militär, Regierung, Industrie und Wissenschaft nutzt, um überlegene Fähigkeiten zur Abwehr von Bedrohungen aufzubauen. Die NDIA, bestehend aus ihren Tochtergesellschaften, Sektionen, Abteilungen und 1.700 Unternehmens- sowie 66.500 Einzelmitgliedern, ist eine überparteiliche, gemeinnützige Bildungsvereinigung, die von der IRS als gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)3 anerkannt ist und gegründet wurde, um ihre Mitglieder über alle Aspekte der nationalen Sicherheit aufzuklären.

     

    Durch den Beitritt zur NDIA erhält das Unternehmen einen beispiellosen Zugang zu einer Fülle von Ressourcen, darunter Spitzenforschung, strategische Politikberatung und Branchenführer, sowie zu exklusiven Veranstaltungen wie Konferenzen und Ausstellungen, auf denen das Management direkt mit Branchenführern in Kontakt treten kann, um die Projekte des Unternehmens im Bereich kritischer Mineralien voranzubringen.

     

    Das Management von Adelayde ist optimistisch, dass es die durch die Mitgliedschaft in der NDIA aufgebauten Beziehungen nutzen kann, um die Projekte des Unternehmens im Bereich kritischer Mineralien voranzubringen, darunter die 1. 136 Acres große Lithium-Ton-Lagerstätte McGee, die über geschätzte Mineralressourcen von 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der Kategorie angedeutet und 723.000 Tonnen LCE in der Kategorie vermutet verfügt, was einer Gesamtmenge von 2.092.000 Tonnen LCE entspricht, und direkt an SLB (ehemals Schlumberger) und Century Lithium Corp. grenzt.

