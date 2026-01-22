ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Schott Pharma auf 18 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel für Schott Pharma auf 18 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform" trotz Senkung.
- Wachstumsimpulse bleiben trotz Marktsituation intakt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die gesenkten Erwartungen im Zuge der Geschäftszahlen von Anfang Dezember spiegelten die nur schwer einzuschätzende Marktlage für wichtige Produktlinien wider, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die strukturellen Wachstumsimpulse aber intakt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 14,50 auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -3,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,95 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +3,02 %/+71,70 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SCHOTT Pharma. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In der aktuellen Ausgabe von Börse Online als Tradingtipp empfohlen.
Schott zieht den Kurssturz von Gerresheimer nach. Das ATL sollte bei 15€ erreicht worden sein. Bei Gerresheimer geht es wieder bergauf. SCHOTT sollte daher den Turnaround auch bald starten. Bin heute bei 15,09 weiter rein. Die 15 werden m.E. gut verteidigt.
Ich verstehe diesen extremen Abverkauf nicht. So schlecht waren die Zahlen nicht. Die Prognose für 2026 kann auch wieder erhöht werden, falls der Bedarf an Pharmaverpackungen anzieht.