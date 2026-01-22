RBC senkt Ziel für Schott Pharma auf 18 Euro - 'Sector Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 14,50 auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -3,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,95 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +3,02 %/+71,70 % bedeutet.