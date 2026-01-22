New Earth Resources äußert sich zur Proklamation der Vereinigten Staaten im Hinblick auf die Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien

Vancouver, British Columbia / 22. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) begrüßt Präsident Trumps Proklamation vom 14. Januar 2026 gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962, die sich mit den Importen von verarbeiteten kritischen Mineralien und Derivaten in die Vereinigten Staaten befasst.

Die Proklamation mit dem Titel „Adjusting Imports of Processed Critical Minerals and Their Derivative Products into the United States“ folgt auf eine Untersuchung gemäß Abschnitt 232, die ergeben hat, dass die Vereinigten Staaten bei 12 kritischen Mineralien zu 100 Prozent und bei weiteren 29 kritischen Mineralien zu mindestens 50 Prozent von Nettoimporten abhängig sind. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass verarbeitete kritische Mineralien und daraus hergestellte Produkte in solchen Mengen und zu solchen Bedingungen importiert werden, dass sie die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu gefährden drohen.

Die Proklamation unterstreicht die zunehmende Bedeutung sicherer, zuverlässiger und von Verbündeten bereitgestellter Quellen kritischer Mineralien für die nationale Sicherheit, saubere Energietechnologien, die fortschrittliche Fertigung und Verteidigungsanwendungen. Die US-Regierung hat angekündigt, Verhandlungen mit wichtigen Handelspartnern aufzunehmen, um die Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von nicht verbündeten Ländern zu verringern.

New Earth wertet diese Entwicklung als weitere Bestätigung des strategischen Wertes von kritischen Mineralressourcen in Nordamerika, insbesondere jener, die in stabilen Jurisdiktionen mit einem soliden Regulierungsrahmen und engen Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten gelegen sind.

Auswirkungen für den Seltenerdmetallsektor

Die Proklamation signalisiert eine bedeutende politische Wende, von der Unternehmen profitieren könnten, die in verbündeten Ländern im Bereich der Exploration und Erschließung von Seltenen Erden tätig sind. Die wichtigsten Auswirkungen sind:

- Investitionen in die Verarbeitungsinfrastruktur: Die Erkenntnis, dass die Verarbeitungskapazität der entscheidende Engpass ist, könnte zu erhöhten Investitionen der Regierung und des privaten Sektors in nordamerikanische Abscheidungs- und Raffinerieanlagen führen.