RENK Group Aktie heute im Minus (57,94€) - 22.01.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,01 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -2,31 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 57,94€, mit einem Minus von -2,31 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RENK Group einen Anstieg von +8,64 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,53 % 1 Monat +11,62 % 3 Monate -13,01 % 1 Jahr +162,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die von Nutzern als zockerisch wahrgenommen wird. Trotz Unsicherheiten haben einige Anleger neue Long-Positionen aufgebaut. Die Herabstufung durch Analysten wird als unbegründet angesehen, während die vollen Auftragsbücher des Unternehmens positiv hervorgehoben werden. Die Meinungen über die Analystenbewertungen sind gespalten, wobei einige sie für irrelevant halten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,72 Mrd. € wert.

Geopolitische Konflikte und Handelszölle beenden das Zeitalter globalisierter Lieferketten. Statt reiner Effizienz zählt nun strategische Resilienz. In diesem Umbruch definieren drei Unternehmen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, die Säulen …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.