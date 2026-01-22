HENSOLDT - Aktie zeigt Schwäche - 22.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -3,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,32 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HENSOLDT insgesamt ein Minus von -14,64 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +16,92 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,08 % 1 Monat +19,78 % 3 Monate -14,64 % 1 Jahr +127,08 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,71 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.