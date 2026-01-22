Besonders beachtet!
HENSOLDT - Aktie zeigt Schwäche - 22.01.2026
Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -3,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.
HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.
HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.01.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -3,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,32 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HENSOLDT insgesamt ein Minus von -14,64 % zu verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +16,92 % gewonnen.
HENSOLDT Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,08 %
|1 Monat
|+19,78 %
|3 Monate
|-14,64 %
|1 Jahr
|+127,08 %
Informationen zur HENSOLDT Aktie
Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,71 Mrd. € wert.
HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?
Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.