Arm Holdings Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,59 % - 22.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Mit einer Performance von +3,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +6,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 101,00€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl sich die Arm Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -31,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +9,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Arm Holdings bisher ein Plus von +5,73 %.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,73 % 1 Monat +0,81 % 3 Monate -31,05 % 1 Jahr -35,84 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,52 Mrd. € wert.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.