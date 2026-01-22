    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen-Konzern übertrifft Ziel für Mittelzufluss - Aktie erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • VW erzielt besseren Netto-Cashflow als erwartet.
    • Nettoliquidität steigt auf 34 Milliarden Euro.
    • Aktie reagiert positiv auf Trumps Zolldrohungen.
    ROUNDUP - Volkswagen-Konzern übertrifft Ziel für Mittelzufluss - Aktie erholt
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern hat zum Jahresschluss im Kerngeschäft das Geld zusammengehalten und bei der Kassenlage im Gesamtjahr besser abgeschnitten als gedacht. Der sogenannte Netto-Cashflow im Bereiche Automobile - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - liege 2025 mit rund sechs Milliarden Euro eine Milliarde über dem Vorjahreswert, hieß es von den Wolfsburgern am Mittwochabend. Anleger waren positiv überrascht, denn zuvor hatte der Konzern die wichtige Kennziffer noch bei null Milliarden erwartet. Weil US-Präsident Donald Trump zudem seine jüngsten Zolldrohungen gegen acht europäische Länder zurücknahm, stieg die im Dax notierte VW-Vorzugsaktie am Donnerstag deutlich.

    Das Papier kletterte zum Handelsstart am Donnerstag kräftig um 5,8 Prozent auf 104,60 Euro. Damit tritt sie im laufenden Jahr praktisch auf der Stelle. Im vergangenen Jahr hatte die Aktie knapp 17 Prozent gewonnen. An den Höhenflug aus dem Frühjahr 2021 bei Kursen von teils über 250 Euro kann das Papier aber nicht anknüpfen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    97,03€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    110,00€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Markt sei nur mit knapp einer Milliarde Euro Zufluss an freien Mitteln gerechnet worden, schrieb Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Für Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies ist das Abschneiden von VW deshalb eine willkommene Überraschung. Verantwortlich seien anscheinend zu gleichen Teilen ein Abbau von Lager- und Vorratsbeständen sowie geringere Investitionsausgaben. Die Schätzungen am Markt für das operative Ergebnis (Ebit) des Konzerns von 9,3 Milliarden Euro seien passend, wie jüngste Kommentare des Unternehmens vermuten ließen.

    Mit dem besser als gedacht ausgefallenen Mittelzufluss stieg die Nettoliquidität am Jahresende nach Konzernangaben von 31 auf 34 Milliarden Euro. Dies sei ebenfalls besser als avisiert, hieß es von VW. Zur Begründung verwiesen die Niedersachsen auf eine geringere Mittelbindung im Betriebskapital, zudem seien Investitionen in Sachanlagen sowie in Forschung und Entwicklung niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant.

    Die Nutzfahrzeugholding Traton hatte zuvor schon von einem besseren Mittelzufluss gesprochen als eigentlich in Aussicht gestellt. Auch bei dem Lkw- und Buskonzern waren dafür Verbesserungen beim betriebsnotwendigen Kapital wie etwa Vorräte und Lagerbestände verantwortlich, aber auch geringere Sachinvestitionen bei den Hauptmarken MAN und Scania.

    Beim Cashflow handelt es sich um eine Finanzkennzahl, welche die Entwicklung der Kassenlage beschreibt. Darin sind Ergebnisse aus dem Tagesgeschäft mit dem Bau und Verkauf von Fahrzeugen enthalten, aber auch Zahlungen für Investitionen und für die Entwicklung.

    Legt sich ein Autobauer mehr Vorräte auf Lager oder verkauft weniger Autos, als er produziert, kann das den Cashflow belasten - oder im gegenteiligen Fall in die Höhe treiben. Für Anleger ist die Kennzahl besonders wichtig, weil sie Auskunft über die Finanzkraft geben kann und auch über dessen Fähigkeit zur Zahlung von Dividenden.

    Die vollständigen Jahreszahlen legt VW am 10. März vor./men/mis/tav/jha/

    Volkswagen (VW) Vz

    +1,77 %
    +0,29 %
    -1,64 %
    +12,98 %
    +8,48 %
    -18,19 %
    -36,49 %
    -9,35 %
    +2.183,23 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 104,2 auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,50 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,10 %/+34,94 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken für VW Vz durch geopolitische Spannungen (Ukraine, Iran, Taiwan) und drohende US‑Zölle, die kurzfristig Kursverluste bis unter 100 € bzw. sogar unter 50 € erwarten lassen. Mitglieder melden Käufe um ~97 €; es bestehen Sorgen um Absatz, Margen, Jobs und Insolvenzrisiken. Gleichzeitig wird spekuliert, dass eine Umstellung auf Rüstung die Bewertung langfristig stark steigern könnte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Volkswagen-Konzern übertrifft Ziel für Mittelzufluss - Aktie erholt Der Volkswagen-Konzern hat zum Jahresschluss im Kerngeschäft das Geld zusammengehalten und bei der Kassenlage im Gesamtjahr besser abgeschnitten als gedacht. Der sogenannte Netto-Cashflow im Bereiche Automobile - also ohne die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     