    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIperionx AktievorwärtsNachrichten zu Iperionx
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    IperionX erhält Prototypen-Bestellung für schwere Bodenkampfsysteme von U.S. Army

    IperionX erhält Prototypen-Bestellung für schwere Bodenkampfsysteme von U.S. Army
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    22. Januar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) hat von American Rheinmetall eine Prototypen-Bestellung im Wert von 0,3 Millionen USD für die Herstellung von 700 leichten Titankomponenten für schwere Bodenkampfsysteme der U.S. Army erhalten. Diese erste Bestellung könnte nach einer erfolgreichen Lieferung dieses ersten Leistungsumfangs zu einem wesentlich größeren Auftrag führen.

     

    Die Komponenten werden in den USA aus zu 100 % recyceltem Titan hergestellt, das unter Anwendung der patentierten Technologien Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction (HAMR) und Hydrogen Sintering and Phase Transformation (HSPT) von IperionX produziert wird. Diese Technologien ermöglichen die inländische Produktion von Hochleistungs-Titankomponenten zu wesentlich niedrigeren Kosten als bei herkömmlichen Titanproduktionsverfahren.

     

    Der Ersatz von Stahlkomponenten durch Titan wird voraussichtlich messbare betriebliche Vorteile mit sich bringen, einschließlich einer Gewichtsreduktion von etwa 40 bis 45 % pro Komponente, was je nach endgültiger Konfiguration einer Reduktion von mehreren hundert Kilogramm pro Fahrzeug entspricht.

     

    Die Gewichtsreduktion wird zu einem immer bedeutsameren Konstruktionsaspekt für schwere Bodenfahrzeuge der U.S. Army, zumal diese durch sukzessive Verbesserungen der Überlebensfähigkeit und Kampfkraft, einschließlich verbesserter Panzerungssysteme und neuer Drohnenabwehrlösungen, immer schwerer werden.

     

    Die konkreten Vorteile beinhalten auch eine verbesserte Leistung durch Gewichtsreduktion, was eine höhere Beschleunigung und bessere Manövrierfähigkeit, eine größere Reichweite und Überlebensfähigkeit sowie einen geringeren Bodendruck ermöglicht, wodurch die Traktion und der Auftrieb auf weichem oder unebenem Gelände verbessert wird.

     

    IperionX ist der einzige inländische US-amerikanische Hersteller von primärem Titanmetall in kommerziellem Maßstab – einem Material, das von der US-Regierung als strategisch und kritisch eingestuft wird. In der Vergangenheit waren die USA stark von ausländischem Titanschwamm und der vorgelagerten Verarbeitung abhängig, was zu Schwachstellen in den Lieferketten der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie führte.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IperionX erhält Prototypen-Bestellung für schwere Bodenkampfsysteme von U.S. Army 22. Januar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) hat von American Rheinmetall eine Prototypen-Bestellung im Wert von 0,3 Millionen USD für die Herstellung von 700 leichten Titankomponenten für schwere …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     