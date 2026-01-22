IperionX erhält Prototypen-Bestellung für schwere Bodenkampfsysteme von U.S. Army

22. Januar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) hat von American Rheinmetall eine Prototypen-Bestellung im Wert von 0,3 Millionen USD für die Herstellung von 700 leichten Titankomponenten für schwere Bodenkampfsysteme der U.S. Army erhalten. Diese erste Bestellung könnte nach einer erfolgreichen Lieferung dieses ersten Leistungsumfangs zu einem wesentlich größeren Auftrag führen.

Die Komponenten werden in den USA aus zu 100 % recyceltem Titan hergestellt, das unter Anwendung der patentierten Technologien Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction (HAMR) und Hydrogen Sintering and Phase Transformation (HSPT) von IperionX produziert wird. Diese Technologien ermöglichen die inländische Produktion von Hochleistungs-Titankomponenten zu wesentlich niedrigeren Kosten als bei herkömmlichen Titanproduktionsverfahren.

Der Ersatz von Stahlkomponenten durch Titan wird voraussichtlich messbare betriebliche Vorteile mit sich bringen, einschließlich einer Gewichtsreduktion von etwa 40 bis 45 % pro Komponente, was je nach endgültiger Konfiguration einer Reduktion von mehreren hundert Kilogramm pro Fahrzeug entspricht.

Die Gewichtsreduktion wird zu einem immer bedeutsameren Konstruktionsaspekt für schwere Bodenfahrzeuge der U.S. Army, zumal diese durch sukzessive Verbesserungen der Überlebensfähigkeit und Kampfkraft, einschließlich verbesserter Panzerungssysteme und neuer Drohnenabwehrlösungen, immer schwerer werden.

Die konkreten Vorteile beinhalten auch eine verbesserte Leistung durch Gewichtsreduktion, was eine höhere Beschleunigung und bessere Manövrierfähigkeit, eine größere Reichweite und Überlebensfähigkeit sowie einen geringeren Bodendruck ermöglicht, wodurch die Traktion und der Auftrieb auf weichem oder unebenem Gelände verbessert wird.

IperionX ist der einzige inländische US-amerikanische Hersteller von primärem Titanmetall in kommerziellem Maßstab – einem Material, das von der US-Regierung als strategisch und kritisch eingestuft wird. In der Vergangenheit waren die USA stark von ausländischem Titanschwamm und der vorgelagerten Verarbeitung abhängig, was zu Schwachstellen in den Lieferketten der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie führte.