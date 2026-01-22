BARCLAYS stuft VOLKSWAGEN auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach ersten Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die am Vorabend veröffentlichten Resultate untermauerten seine positive Einschätzung der Aktien, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wichtige und höher als erwartet ausgefallene Free Cashflow sei vor allem niedrigeren Kapitalausgaben für geringere Mitteln für Forschung und Entwicklung geschuldet./bek/gl
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 103,7EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.
