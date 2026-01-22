BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen des Spirituosenkonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27 leicht erhöht, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,6

Kursziel alt: 23,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



