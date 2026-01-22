    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitGo Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu BitGo Holdings Registered (A)

    Ein Signal für die Branche

    577 Aufrufe 577 0 Kommentare 0 Kommentare

    Über dem Ausgabepreis: Dieser Krypto-Börsengang überrascht die Wall Street

    Mit starkem Investoreninteresse startet BitGo an der New Yorker Börse. Der Börsengang könnte zum Signal für weitere Krypto-Firmen werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • BitGo Börsengang über Zielspanne, 212,8 Mio. USD.
    • Krypto-Markt angespannt, Regulierung und Volatilität.
    • BitGo als Prüfstein für weitere Krypto-IPO's.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Ein Signal für die Branche - Über dem Ausgabepreis: Dieser Krypto-Börsengang überrascht die Wall Street
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Krypto-Verwahrer BitGo Holdings hat seinen Börsengang in den Vereinigten Staaten über der Zielspanne platziert. Das Unternehmen nahm 212,8 Millionen US-Dollar ein und verkaufte 11,8 Millionen Aktien zu je 18 US-Dollar. Die Preisspanne hatte bei 15 bis 17 US-Dollar gelegen. Die Bewertung liegt damit bei 2,08 Milliarden US-Dollar, wie Reuters berichtet.

    BitGo wird an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel BTGO gehandelt. Goldman Sachs und Citigroup führten das Konsortium der Banken an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    215,85€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    241,59€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stimmungstest für weitere Börsengänge

    Der Börsengang fällt in eine angespannte Phase für die Branche. In Washington arbeiten Gesetzgeber an einem Marktstruktur-Gesetz. Es soll die Zuständigkeiten zwischen Wertpapier- und Rohstoffaufsicht neu ziehen. Große Anbieter wie Coinbase warnen laut Reuters, der Entwurf könne zentrale Geschäftsmodelle beeinträchtigen.

    Zugleich belastete im Oktober ein starker Ausverkauf bei Kryptowährungen die Stimmung. Investoren stellen seither höhere Anforderungen. Für Firmen wird der Gang an den Kapitalmarkt schwieriger.

    Vor diesem Hintergrund gilt BitGo als Prüfstein. Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale und laut Berichten auch die Börse Kraken wollen in diesem Jahr ebenfalls an die Börse. Reuters schreibt, BitGos Debüt am Donnerstag soll zeigen, wie groß die Nachfrage derzeit tatsächlich ist.

     

    Rückenwind aus dem Vorjahr

    Andere Krypto-Firmen profitierten noch von besseren Bedingungen. Circle und Figure gingen Anfang 2025 an den Markt. Das Umfeld war damals deutlich freundlicher. Beide Aktien starteten mit kräftigen Kursgewinnen, so Reuters.

    Der Sektor hatte Rückenwind durch die krypto-freundliche Haltung von Präsident Donald Trump. Seine Regierung unterstützte regulatorische Rahmenwerke wie den auf Stablecoins ausgerichteten GENIUS Act. In der Folge erreichte Bitcoin in der ersten Hälfte 2025 neue Rekordstände.

    Verwahrung wird zum Kern der Infrastruktur

    BitGo wurde 2013 gegründet und zählt zu den größten Verwahrern digitaler Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen lagert und schützt Krypto-Bestände für Kunden. Diese Rolle gewinnt an Bedeutung, weil institutionelle Investoren stärker in den Markt drängen.

    Mit dem über der Spanne platzierten Ausgabepreis sendet BitGo ein vorsichtig positives Signal. Ob daraus eine neue Welle von Krypto-IPOs entsteht, wird sich erst zeigen. Reuters zufolge hängt vieles davon ab, wie Investoren Regulierung und Marktvolatilität in den kommenden Monaten bewerten.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ein Signal für die Branche Über dem Ausgabepreis: Dieser Krypto-Börsengang überrascht die Wall Street Mit starkem Investoreninteresse startet BitGo an der New Yorker Börse. Der Börsengang könnte zum Signal für weitere Krypto-Firmen werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     