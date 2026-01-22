Über dem Ausgabepreis: Dieser Krypto-Börsengang überrascht die Wall Street

BitGo wird an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel BTGO gehandelt. Goldman Sachs und Citigroup führten das Konsortium der Banken an.

Der Krypto-Verwahrer BitGo Holdings hat seinen Börsengang in den Vereinigten Staaten über der Zielspanne platziert. Das Unternehmen nahm 212,8 Millionen US-Dollar ein und verkaufte 11,8 Millionen Aktien zu je 18 US-Dollar. Die Preisspanne hatte bei 15 bis 17 US-Dollar gelegen. Die Bewertung liegt damit bei 2,08 Milliarden US-Dollar, wie Reuters berichtet.

Stimmungstest für weitere Börsengänge

Der Börsengang fällt in eine angespannte Phase für die Branche. In Washington arbeiten Gesetzgeber an einem Marktstruktur-Gesetz. Es soll die Zuständigkeiten zwischen Wertpapier- und Rohstoffaufsicht neu ziehen. Große Anbieter wie Coinbase warnen laut Reuters, der Entwurf könne zentrale Geschäftsmodelle beeinträchtigen.

Zugleich belastete im Oktober ein starker Ausverkauf bei Kryptowährungen die Stimmung. Investoren stellen seither höhere Anforderungen. Für Firmen wird der Gang an den Kapitalmarkt schwieriger.

Vor diesem Hintergrund gilt BitGo als Prüfstein. Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale und laut Berichten auch die Börse Kraken wollen in diesem Jahr ebenfalls an die Börse. Reuters schreibt, BitGos Debüt am Donnerstag soll zeigen, wie groß die Nachfrage derzeit tatsächlich ist.

Rückenwind aus dem Vorjahr

Andere Krypto-Firmen profitierten noch von besseren Bedingungen. Circle und Figure gingen Anfang 2025 an den Markt. Das Umfeld war damals deutlich freundlicher. Beide Aktien starteten mit kräftigen Kursgewinnen, so Reuters.

Der Sektor hatte Rückenwind durch die krypto-freundliche Haltung von Präsident Donald Trump. Seine Regierung unterstützte regulatorische Rahmenwerke wie den auf Stablecoins ausgerichteten GENIUS Act. In der Folge erreichte Bitcoin in der ersten Hälfte 2025 neue Rekordstände.

Verwahrung wird zum Kern der Infrastruktur

BitGo wurde 2013 gegründet und zählt zu den größten Verwahrern digitaler Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen lagert und schützt Krypto-Bestände für Kunden. Diese Rolle gewinnt an Bedeutung, weil institutionelle Investoren stärker in den Markt drängen.

Mit dem über der Spanne platzierten Ausgabepreis sendet BitGo ein vorsichtig positives Signal. Ob daraus eine neue Welle von Krypto-IPOs entsteht, wird sich erst zeigen. Reuters zufolge hängt vieles davon ab, wie Investoren Regulierung und Marktvolatilität in den kommenden Monaten bewerten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion