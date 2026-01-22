Verve Group Registered (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 22.01.2026

Mit einer Performance von -4,96 % musste die Verve Group Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,82 %, geht es heute bei der Verve Group Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verve Group Registered (A) insgesamt ein Minus von -17,11 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verve Group Registered (A) um +9,68 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,38 % 1 Monat +11,49 % 3 Monate -17,11 % 1 Jahr -39,64 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 370,02 Mio.EUR € wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.