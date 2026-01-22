BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4255 Pence belassen. Analyst Nick Dempsey wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Der Vorteil im Vergleich zu Start-up-Anbietern wie Harvey und Legora sei die größere Datenbasis des Protégé genannten Programms von Relx, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 33,80EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



