DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 46,98EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



