BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen zwar übertroffen, seien aber in der Sache von geringer Qualität, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Reifenhersteller vom eingesetzten Betriebskapital und von seiner Kostendisziplin. Hierzu hätten vor allem niedrigere Rohstoffpreise beigetragen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
