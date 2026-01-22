DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 1,189EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
