Meta nach der Korrektur: 5 Gründe, die jetzt für einen Einstieg sprechen

Ihre Analyse listet fünf gewichtige Gründe auf, warum dem Unternehmen in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum bevorstehen könnte. Der Konzern bleibe ein Schwergewicht im Bereich der sozialen Netzwerke und digitalen Werbung und hat sich zunehmend auf die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz und innovativen Monetarisierungsmodellen konzentriert.

Die Meta-Aktie hat nach ihrem Höhenflug in den vergangenen 3 Jahren viele Investoren in den letzten Monaten enttäuscht. Doch Analysten von Jefferies sehen den Kursrückgang als eine ideale Gelegenheit, die Aktie zu einem günstigen Preis zu erwerben.

1. Attraktiver Risiko-Reward



Nach einem Kursrückgang von 18 Prozent seit den letzten Quartalszahlen notiert die Tech-Aktie nun beim KGV um 8 Punkte unter KI-Konkurrent Alphabet. Dies stellt eine günstige Einstiegsgelegenheit dar, zumal das Unternehmen weiterhin eine starke Marktposition aufweist.

2. Langfristige Effizienzgewinne durch KI



CEO Mark Zuckerberg hat seine KI-Investitionen auf das nächste Level gehoben. Besonders im Bereich der Werbung zeigen die neuen Modelle wie Reels und Instagram eine bemerkenswerte Verbesserung der Conversion-Raten. Durch die fortschreitende Optimierung der Algorithmen wird Meta in der Lage sein, das Werbegeschäft effizienter zu gestalten und die Rentabilität zu steigern.

3. Potenzial in WhatsApp



WhatsApp, mit seinen mehr als 2 Milliarden täglichen Nutzern, hat bereits das Wachstum erreicht, das es für eine erfolgreiche Monetarisierung benötigt. Analysten erwarten, dass WhatsApp bis 2029 ein 36 Milliarden US-Dollar Geschäft werden könnte. Diese Plattform hat das Potenzial, zur wichtigsten Einnahmequelle für Meta zu werden.

4. Kombination der KI-Systeme



Meta hat angekündigt, seine verschiedenen KI-Modelle in einem einzigen System zu vereinen. Diese Vereinheitlichung dürfte die Effizienz und die Leistung der Werbeplattformen signifikant verbessern und den gesamten Algorithmus optimieren. Dies führt zu einer langfristigen Verbesserung der Produktivität.

5. Optimismus für das Jahr 2026

Die langfristigen Aussichten von Meta sind trotz kurzfristiger Herausforderungen positiv. Mit einem starken Fokus auf KI-Entwicklungen und neuen Produkten wird das Unternehmen voraussichtlich das Umsatzwachstum steigern und die Margen auch in einem schwierigen Marktumfeld verbessern können.

Ihr Kursziel sehen die Jefferies-Experten bei 910 US-Dollar, und damit 46 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 555,77 $ , was einem Rückgang von -10,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer