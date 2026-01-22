    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl

    Zuätzliche Belastungen

    Ab 2028: CO2-Preis lässt Heizkosten steigen!

    Ab 2028: Der CO2-Preis treibt Heizkosten nach oben. Wer wird am stärksten belastet und wie können Haushalte entlastet werden?

    Für Sie zusammengefasst
    • CO2-Preis ab 2028 erhöht Heizkosten in der EU.
    • Haushalte in Osteuropa stark betroffen, bis 400 Euro mehr.
    • Klima-Sozialfonds soll Entlastung für Betroffene bieten.
    Ab 2028: CO2-Preis lässt Heizkosten steigen!
    Foto: OpenAI

    Heizen wird ab 2028 in vielen EU-Staaten teurer, da ein EU-weit einheitlicher CO2-Preis für Gebäude und Verkehr eingeführt wird. Durch die Bepreisung von Treibhausgasen soll Wirtschaft und Verbrauchern ein Anreiz gegeben werden, immer weniger klimaschädliche fossile Brennstoffe zu verwenden. Laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung dürften die zusätzlichen Belastungen in Deutschland und anderen Ländern, wo es bereits jetzt einen CO2-Preis im Gebäudebereich gibt, begrenzt sein.

    Die Forscher nehmen an, dass der in Auktionen ermittelte Preis 2028 bei 60 Euro je Tonne Kohlendioxid liegt. Laut der Studie würden die Kosten in Deutschland und anderen west- und nordeuropäischen EU-Mitgliedsstaaten mit bereits bestehendem CO2-Preis im Schnitt um 17 Euro pro Jahr und Haushalt im Vergleich zu 2025 steigen. Ökonomin und Studienautorin Sara Hagemann sagte dazu: "In Portugal, Irland, Dänemark und Schweden könnte das Heizen sogar billiger werden, weil der CO2-Preis dort schon jetzt oberhalb von 60 Euro liegt."

    In Polen, Ungarn, der Slowakei und weiteren osteuropäischen Staaten werde jedoch noch viel mit Gas, Öl oder Kohle geheizt. Außerdem gebe es dort noch keinen CO2-Preis für Tanken und Heizen und die Haushalte verfügten über geringere Einkommen. Die Einführung des CO2-Preises würde daher einen sehr viel größeren Effekt haben, so die Studie. Ein Preis in Höhe von 60 Euro würde das Heizen für einen Haushalt dort um durchschnittlich zwischen 100 und 400 Euro pro Jahr verteuern.

    Damit Haushalte und kleine Unternehmen nicht überlastet werden, soll ein milliardenschwerer Klima-Sozialfonds geschaffen werden. Gelder aus diesem Fonds sollen besonders Betroffene unterstützen. Studienautor und Ökonom Thomas Schwab sagte dazu: "Mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis ist genug Geld vorhanden, um diese Unterstützung zu leisten - wenn die Mitgliedstaaten das Geld treffsicher ausgeben."

    Dazu müssten die Mitgliedsstaaten nationale Klima-Sozialpläne vorlegen, in denen sie aufzeigen, wie sie das Geld verwenden wollten. Schwab fordert: "Die Europäische Kommission muss sehr genau darauf achten, dass stark betroffene Haushalte tatsächlich unterstützt werden." Die Forscher halten es außerdem für nötig, den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen staatlich zu fördern. Grund sei, dass die notwendigen Investitionen für viele Hausbesitzer eine große Herausforderung darstellten.

    Ökonomin Hagemann betont: "Entscheidend für die Verbindung von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit ist, dass Fördermittel und Entlastungen dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden." Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung würden ausreichen, um die unmittelbaren Mehrbelastungen für besonders betroffene Haushalte abzufedern. Hagemann ergänzte: "Aber sie werden nicht reichen, um auch den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen wie etwa Wärmepumpen oder den Anschluss an das Fernwärmenetz großflächig zu unterstützen."

    Dafür brauche es zusätzliche Förderprogramme, die durch die Mitgliedstaaten finanziert werden müssten. In Deutschland war bereits 2021 ein CO2-Preis für Tanken und Heizen eingeführt worden. 2026 soll der Preis pro Tonne Kohlendioxid hierzulande in einem Korridor zwischen 55 und 65 Euro liegen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Paul Späthling
    Zuätzliche Belastungen Ab 2028: CO2-Preis lässt Heizkosten steigen! Ab 2028: Der CO2-Preis treibt Heizkosten nach oben. Wer wird am stärksten belastet und wie können Haushalte entlastet werden?
