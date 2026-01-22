BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA seien vielversprechend, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklar sei, ob die zu injizierende Version des Medikaments wieder an Schwung gewinnt./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 51,57EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 € , was eine Steigerung von +599,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer