BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA seien vielversprechend, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklar sei, ob die zu injizierende Version des Medikaments wieder an Schwung gewinnt./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:15 / GMT
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 51,57EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
