Formation Metals (CSE: FOMO; WKN: A3D492) startet die Vorbereitung auf eine erste Ressourcenschätzung (nach kanadischem Standard NI43-101) für das N2 Gold Project und wird dafür neue Bohrdaten mit rund 55.517 Metern an historischen Bohrungen zusammenführen.

Formation stellt damit auf dem Goldprojekt N2 in Québec die Weichen für einen wichtigen Meilenstein. Grundlage dafür sollen die Ergebnisse des laufenden, vollständig finanzierten Bohrprogramms sowie eine umfangreiche historische Datenbasis sein. Nach Abschluss der aktuellen Phase 1 sollen sich die Daten auf nahezu 70.000 gebohrte Meter summieren – und ein Großteil davon soll in die Ressourcenschätzung einfließen.

Jetzt mehr erfahren:

Formation Metals bündelt fast 70.000 Bohrmeter für erste Ressourcenschätzung

