Im Fokus: Wearables
Zukunftstrend Wearables: Wie Anleger profitieren
Der Markt für Wearable-Technologie boomt. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15% sind Wearables wie Smartwatches und Fitness-Bänder, die weit mehr als nur die Zeit anzeigen, ein vielversprechender Trend
Der Markt für Wearable-Technologie (tragbare Technologie) wächst schnell. Von einem Marktvolumen von rund 205 Mrd. US-Dollar dürfte der Markt in diesem Jahr auf etwa 231,5 Mrd. US-Dollar wachsen. Bis zum Jahr 2035 könnte das Marktvolumen auf über 700 Mrd. US-Dollar ansteigen.
Die jährliche Wachstumsrate liegt bei rund 15%. Unter Wearables versteht man tragbare Computersysteme, die während der Anwendung am Körper des Benutzers befestig sind. Die Technologien sollen Anwender bei Tätigkeiten in der realen Welt unterstützen.
Wearables sind ein lukrativer Wachstumsmarkt
Bekanntestes Beispiel für Wearables sind die Smartwatches. Das sind Armbanduhren, deren Funktionalität deutlich über die reine Zeitanzeige hinausgeht. Dank entsprechender Sensorik können (z. B. Pulsmessung und GPS) genutzt werden. Fitness-Bänder verfügen über ähnliche Funktionen.
Weitere Wearables sind unter anderem intelligente Brillen. Die erweitern die reale Welt um digitale Elemente („Augmented Reality“). Daneben gibt es Kopfhörer, die ebenfalls spezielle Funktionen übernehmen.
