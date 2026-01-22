    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Im Fokus: Wearables

    Zukunftstrend Wearables: Wie Anleger profitieren

    Der Markt für Wearable-Technologie boomt. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15% sind Wearables wie Smartwatches und Fitness-Bänder, die weit mehr als nur die Zeit anzeigen, ein vielversprechender Trend

    Der Markt für Wearable-Technologie (tragbare Technologie) wächst schnell. Von einem Marktvolumen von rund 205 Mrd. US-Dollar dürfte der Markt in diesem Jahr auf etwa 231,5 Mrd. US-Dollar wachsen. Bis zum Jahr 2035 könnte das Marktvolumen auf über 700 Mrd. US-Dollar ansteigen. 

    Die jährliche Wachstumsrate liegt bei rund 15%. Unter Wearables versteht man tragbare Computersysteme, die während der Anwendung am Körper des Benutzers befestig sind. Die Technologien sollen Anwender bei Tätigkeiten in der realen Welt unterstützen. 

    Wearables sind ein lukrativer Wachstumsmarkt

    Bekanntestes Beispiel für Wearables sind die Smartwatches. Das sind Armbanduhren, deren Funktionalität deutlich über die reine Zeitanzeige hinausgeht. Dank entsprechender Sensorik können (z. B. Pulsmessung und GPS) genutzt werden. Fitness-Bänder verfügen über ähnliche Funktionen. 

    Weitere Wearables sind unter anderem intelligente Brillen. Die erweitern die reale Welt um digitale Elemente („Augmented Reality“). Daneben gibt es Kopfhörer, die ebenfalls spezielle Funktionen übernehmen.

    Mehr NEws und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn





    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
