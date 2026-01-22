Zukunftstrend Wearables: Wie Anleger profitieren

Der Markt für Wearable-Technologie (tragbare Technologie) wächst schnell. Von einem Marktvolumen von rund 205 Mrd. US-Dollar dürfte der Markt in diesem Jahr auf etwa 231,5 Mrd. US-Dollar wachsen. Bis zum Jahr 2035 könnte das Marktvolumen auf über 700 Mrd. US-Dollar ansteigen.

Die jährliche Wachstumsrate liegt bei rund 15%. Unter Wearables versteht man tragbare Computersysteme, die während der Anwendung am Körper des Benutzers befestig sind. Die Technologien sollen Anwender bei Tätigkeiten in der realen Welt unterstützen.