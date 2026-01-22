    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silber

    Silber-Rallye am Ende? Darum schwankt der Silberpreis so stark

    Die Rallye von Silber 2025 war historisch. Bleiben die Aussichten für den Silberpreis in diesem Jahr genauso stabil oder müssen wir mit Rücksetzern rechnen?

    • Silberpreis 2026: Moderate Entwicklung, Rücksetzer möglich.
    • Hohe Preise könnten Rückkehr zum Mittelwert bedeuten.
    • Langfristig stabil, kurzfristig volatil und anfällig.
    Die Aussichten für Silber im Jahr 2026 deuten eher auf eine moderate Entwicklung als auf einen abrupten Rückgang hin. Kurzfristige Volatilität und Gewinnmitnahmen sind nach einem starken Anstieg zwar nicht auszuschließen, die übergeordneten strukturellen Faktoren, die die Preise stützten, bleiben jedoch weitgehend intakt.

    Gleichzeitig bergen die hohen Preisniveaus das Risiko einer Rückkehr zum historischen Mittelwert. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir kurzfristig Preisrücksetzter zwischen 15 bis 30 Prozent sehen.

    Die Frage ist: Bleiben die Bedingungen für einen langfristigen Aufwärtstrend auch in diesem Jahr intakt. Einer der Gründe für diesen massiven Anstieg des Silberpreises im letzten Jahr waren Zuflüsse in börsengehandelte Fonds; auch die Silberexporte in die USA nahmen angesichts von Bedenken hinsichtlich der Zölle zu.

    Zudem spielte der schwach US-Dollar eine entscheidene Rolle. Fällt der US-Dollar, können Käufer aus Europa, China oder Indien mit ihrer lokalen Währung mehr Silber kaufen. Das erhöht die globale Nachfrage und der US-Dollar-Silberpreis steigt weiter.

    Silber

    +14,87 %
    +15,43 %
    -13,91 %
    +65,46 %
    +79,29 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1

    Auch wird für 2026 weiterhin mit einer Leitzinssenkung der Fed gerechnet. Niedrigere Zinsen verringern die Opportunitätskosten des Haltens unverzinslicher Vermögenswerte wie Silber, das stützt die Nachfrage am Markt.

    All diese Punkte sprechen für eine Aufrechterhaltung des Momentums, aber: Sind sie nicht bereits im Silberpreis enthalten? Sind die geopolitischen Unsicherheiten und die Schwäche des US-Dollars nicht bereits eingepreist? Im Vergleich zu Gold ähnelt Silber einer volatilen Aktie mit geringer Marktkapitalisierung. Während weltweit Gold im Wert von über 33 Billionen US-Dollar gehandelt wird, liegt das Silbervolumen bei 5,3 Billionen US-Dollar, wodurch Silber deutlich anfälliger für starke Preisschwankungen ist.

    In den letzten Tagen rang der Silberpreis mit der Marke von 94 US-Dollar je Feinunze. Hier war ein merkliches Innehalten der Rallye zu spüren; von dieser Marke droppte der Silber am Dienstag und Mittwoch wieder zurück auf bis zu 90 US-Dollar. Die Frage also, ob die 100 US-Dollar nur eine Frage der Zeit seien, ist nicht so selbstverständlich, wie es scheinen mag. Immerhin liegt mit 94 US-Dollar Silber mehr als doppelt so hoch wie sein 200-Tage-Durchschnitt von 46 US-Dollar. 

    Daher ist langfristig das Szenario für Silber stabil, in nächster Zeit könnten wir aber angesichts des hohen Preises stärkere Rückgänge sehen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
