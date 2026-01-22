Zurich stößt mit Beazley-Kaufangebot erneut auf Widerstand
- Zurich scheitert erneut an Beazley-Übernahmeangebot.
- Beazley-Verwaltungsrat hält Angebot für unterbewertet.
- Zurich strebt Ausbau im Spezialversicherungsbereich an.
LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich -Gruppe stößt bei der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley weiterhin auf Gegenwehr. Der Verwaltungsrat der Briten lehnt auch die von der Zurich aufgebesserte Offerte ab. Das Barangebot von 1.280 britischen Pence je Beazley-Aktie sei mit Blick auf die langfristigen Aussichten der Gruppe "erheblich unterbewertet", teilte der Beazley-Verwaltungsrat am Donnerstag mit. Er hat die Offerte einstimmig zurückgewiesen.
Damit stößt Zurich beim Beazley-Verwaltungsrat zum zweiten Mal auf Widerstand. Dieser hatte bereits eine erste, nicht öffentlich gemachte Offerte in Höhe von 1.230 Pence als zu tief bewertet.
Die Zurich will das Geschäft mit Spezialversicherungen in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Cyber ausbauen und sieht den Zukauf von Beazley als weiteren Schritt dazu. Das derzeitige Angebot an die Beazley-Aktionäre hat einen Gesamtwert von knapp 7,8 Milliarden Pfund (gut 10 Mrd Dollar)./mk/rw/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beazley Aktie
Die Beazley Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 603,2 auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beazley Aktie um +38,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,54 Mrd..
Beazley zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3357. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Zurich Insurance Group - 579919 - CH0011075394
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zurich Insurance Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
220 Nutzer haben Zurich Insurance Group im Portfolio und 325 unserer Nutzer haben Zurich Insurance Group auf der Watchlist.
Weitere Nachrichten zu Zurich Insurance Group finden Sie auf der Zurich Insurance Group Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.