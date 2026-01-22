    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zurich stößt mit Beazley-Kaufangebot erneut auf Widerstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Zurich scheitert erneut an Beazley-Übernahmeangebot.
    • Beazley-Verwaltungsrat hält Angebot für unterbewertet.
    • Zurich strebt Ausbau im Spezialversicherungsbereich an.
    Zurich stößt mit Beazley-Kaufangebot erneut auf Widerstand
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich -Gruppe stößt bei der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley weiterhin auf Gegenwehr. Der Verwaltungsrat der Briten lehnt auch die von der Zurich aufgebesserte Offerte ab. Das Barangebot von 1.280 britischen Pence je Beazley-Aktie sei mit Blick auf die langfristigen Aussichten der Gruppe "erheblich unterbewertet", teilte der Beazley-Verwaltungsrat am Donnerstag mit. Er hat die Offerte einstimmig zurückgewiesen.

    Damit stößt Zurich beim Beazley-Verwaltungsrat zum zweiten Mal auf Widerstand. Dieser hatte bereits eine erste, nicht öffentlich gemachte Offerte in Höhe von 1.230 Pence als zu tief bewertet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zurich Insurance Group!
    Long
    522,84€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    604,51€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 12,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Zurich will das Geschäft mit Spezialversicherungen in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Cyber ausbauen und sieht den Zukauf von Beazley als weiteren Schritt dazu. Das derzeitige Angebot an die Beazley-Aktionäre hat einen Gesamtwert von knapp 7,8 Milliarden Pfund (gut 10 Mrd Dollar)./mk/rw/AWP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beazley Aktie

    Die Beazley Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 603,2 auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beazley Aktie um +38,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,54 Mrd..

    Beazley zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3357. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zurich Insurance Group - 579919 - CH0011075394

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zurich Insurance Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zurich stößt mit Beazley-Kaufangebot erneut auf Widerstand Die Zurich -Gruppe stößt bei der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley weiterhin auf Gegenwehr. Der Verwaltungsrat der Briten lehnt auch die von der Zurich aufgebesserte Offerte ab. Das Barangebot von 1.280 britischen Pence …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     