JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit Blick auf eine etwaige Übernahme von Allfunds auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Deal wäre sinnvoll für den Börsenbetreiber und sollte daher am Markt gut ankommen, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe Synergien bei den Umsätzen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 216,8EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte