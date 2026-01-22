JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit Blick auf eine etwaige Übernahme von Allfunds auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Deal wäre sinnvoll für den Börsenbetreiber und sollte daher am Markt gut ankommen, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe Synergien bei den Umsätzen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 216,8EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



