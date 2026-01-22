    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    Carl Zeiss Meditec: Q1 2025/26 schwächer – Jahresprognose wahrscheinlich nicht erreicht

    Carl Zeiss Meditec startet holprig ins Geschäftsjahr 2025/26: Umsatz und Ergebnis brechen ein, die Jahresziele wackeln – nun stehen Kurskorrektur und Sparprogramm im Fokus.

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG
    • Das Ergebnis von Carl Zeiss Meditec im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 liegt deutlich unter dem Vorjahr, mit einem Umsatzrückgang auf 467 Mio. € (Vorjahr: 490 Mio. €)
    • Das operative Ergebnis (EBITA) sank auf 8 Mio. € im Vergleich zu 35 Mio. € im Vorjahr, was auf mehrere Faktoren wie Währungseffekte und Marktveränderungen zurückzuführen ist
    • Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 wird voraussichtlich nicht erreicht, da Unsicherheiten durch geopolitische Entwicklungen, Handelsbarrieren und regulatorische Risiken bestehen
    • Die bisherige Zielsetzung eines Umsatzanstiegs auf rund 2,3 Mrd. € und einer EBITA-Marge von 12,5 % wird überprüft und möglicherweise angepasst
    • Faktoren wie schwächere Investitionen in der Region Americas, Rücknahmen bei IOL in China und Preisdruck durch den Wettbewerb beeinflussen die Geschäftsentwicklung
    • Das Unternehmen plant, im Rahmen der 6-Monats-Ergebnisse am 12. Mai 2026 ein Update zu Reorganisations- und Kostensenkungsmaßnahmen sowie einer präzisierten Prognose zu geben

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Carl Zeiss Meditec ist am 12.02.2026.

    Der Kurs von Carl Zeiss Meditec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,41EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,96 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,14EUR das entspricht einem Minus von -6,60 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.597,98PKT (+1,24 %).


    Carl Zeiss Meditec

    -13,65 %
    -22,62 %
    -22,39 %
    -35,15 %
    -37,03 %
    -76,73 %
    -76,56 %
    +35,44 %
    -33,76 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
