Börsenstart Europa - 22.01. - FTSE Athex 20 stark +4,06 %

Der MDAX steht bei 31.563,13 PKT und gewinnt bisher +0,79 %. Top-Werte: IONOS Group +4,37 %, ThyssenKrupp +4,30 %, Bechtle +2,84 % Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -10,91 %, PUMA -2,59 %, HENSOLDT -2,46 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 24.848,14 PKT und steigt um +0,02 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +2,49 %, Volkswagen (VW) Vz +2,23 %, Porsche Holding SE +1,68 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,73 %, SAP -2,55 %, adidas -1,59 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.698,27 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: IONOS Group +4,37 %, CANCOM SE +3,74 %, Nagarro +3,02 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -10,91 %, SAP -2,55 %, HENSOLDT -2,46 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.952,17 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +2,49 %, Volkswagen (VW) Vz +2,23 %, ASML Holding +1,71 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,73 %, SAP -2,55 %, EssilorLuxottica -2,41 %

Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 5.506,34 PKT und steigt um +1,69 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,53 %, DO & CO +2,74 %, Lenzing +2,22 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,43 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,77 %, OMV -0,06 %

Der SMI steht bei 13.257,23 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: Amrize +0,67 %, Partners Group Holding +0,64 %, Nestle +0,64 %

Flop-Werte: Givaudan -0,81 %, Zurich Insurance Group -0,71 %, Novartis -0,64 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.162,87 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +3,02 %, STMicroelectronics +1,55 %, Bouygues +1,44 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,41 %, Thales -2,20 %, Renault -2,00 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.010,61 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,92 %, Telia Company +2,62 %, Tele2 (B) +2,36 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -4,92 %, AstraZeneca -0,62 %, Sandvik -0,21 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.640,00 PKT und gewinnt bisher +4,06 %.

Top-Werte: Public Power +3,77 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,88 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,53 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,61 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,28 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,08 %