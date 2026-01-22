    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungssektor leidet unter Trumps Grönland-Kehrtwende.
    • Rheinmetall-Aktien fallen um 2,3 Prozent auf Tiefststand.
    • Trump trifft Selenskyj, Ukraine-Kriegsende im Fokus.
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europäischen Rüstungssektor hat die am Gesamtmarkt spürbare Erleichterung über Donald Trumps Kehrtwende in der Grönland-Frage am Donnerstag belastet. Die Titel von Rheinmetall erreichten mit einem Abschlag von 2,3 Prozent ihr niedrigstes Niveau seit etwa zwei Wochen. Im MDax gaben Hensoldt , Renk und TKMS zunächst auch deutlich nach, reduzierten aber ihre Verluste auf 0,4 bis 1,6 Prozent.

    Aktien aus dem Rüstungssektor hatten bis Montag noch davon profitiert, dass US-Präsident Trump im Streit um Grönland zunächst auch militärische Mittel nicht ausgeschlossen hatte. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kam es am Vortag aber zu einem überraschenden Kurswechsel. Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten sich auf einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung verständigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    2.059,82€
    Basispreis
    2,52
    Ask
    × 6,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.558,36€
    Basispreis
    2,74
    Ask
    × 6,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die ING Bank schrieb, die Entwicklungen trügen in puncto geopolitische Risiken zu einer Deeskalation bei. "Obwohl noch unklar ist, welche Zugeständnisse die USA genau erhalten werden, scheinen diese im Vergleich zu Trumps jüngsten Forderungen nach vollständiger und totaler Kontrolle über Grönland deutlich reduziert worden zu sein", schrieb der Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank.

    Die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gehen derweil an gleich zwei Orten in die nächste Runde. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos will sich Trump am Donnerstag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen. Aus Kiew gab es aber zunächst keine Bestätigung für eine Anreise Selenskyjs. Darüber hinaus wird in Moskau der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach mehreren Gesprächen zwischen Amerikanern, Europäern und Ukrainern erneut bei Kremlchef Wladimir Putin erwartet./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 1.812 auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 83,51 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,92 %/+26,41 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen von Rheinmetall auf geopolitische Nachrichten und hohe Volatilität: KI-gestützte Schlagwort‑Trades und aktuelle Konflikt-Infos treiben kurzfristige Anstiege, gefolgt von Gewinnmitnahmen. Diskutiert werden starker Xetra‑Umsatz (>500 Mio.), Tageshoch um 1.966 € mit Rücksetzer, Einfluss des US‑Feiertags, positive Fundamentaldaten (Challenger‑3‑Tests) sowie Auftragschancen durch Grönland/Ukraine und optimistiche Analystenziele (Goldman 2.300 €, UBS 2.625 €, Nutzerziel 2.500 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende Im europäischen Rüstungssektor hat die am Gesamtmarkt spürbare Erleichterung über Donald Trumps Kehrtwende in der Grönland-Frage am Donnerstag belastet. Die Titel von Rheinmetall erreichten mit einem Abschlag von 2,3 Prozent ihr niedrigstes Niveau …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     