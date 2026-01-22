AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende
- Rüstungssektor leidet unter Trumps Grönland-Kehrtwende.
- Rheinmetall-Aktien fallen um 2,3 Prozent auf Tiefststand.
- Trump trifft Selenskyj, Ukraine-Kriegsende im Fokus.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europäischen Rüstungssektor hat die am Gesamtmarkt spürbare Erleichterung über Donald Trumps Kehrtwende in der Grönland-Frage am Donnerstag belastet. Die Titel von Rheinmetall erreichten mit einem Abschlag von 2,3 Prozent ihr niedrigstes Niveau seit etwa zwei Wochen. Im MDax gaben Hensoldt , Renk und TKMS zunächst auch deutlich nach, reduzierten aber ihre Verluste auf 0,4 bis 1,6 Prozent.
Aktien aus dem Rüstungssektor hatten bis Montag noch davon profitiert, dass US-Präsident Trump im Streit um Grönland zunächst auch militärische Mittel nicht ausgeschlossen hatte. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kam es am Vortag aber zu einem überraschenden Kurswechsel. Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten sich auf einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung verständigt.
Die ING Bank schrieb, die Entwicklungen trügen in puncto geopolitische Risiken zu einer Deeskalation bei. "Obwohl noch unklar ist, welche Zugeständnisse die USA genau erhalten werden, scheinen diese im Vergleich zu Trumps jüngsten Forderungen nach vollständiger und totaler Kontrolle über Grönland deutlich reduziert worden zu sein", schrieb der Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank.
Die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gehen derweil an gleich zwei Orten in die nächste Runde. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos will sich Trump am Donnerstag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen. Aus Kiew gab es aber zunächst keine Bestätigung für eine Anreise Selenskyjs. Darüber hinaus wird in Moskau der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach mehreren Gesprächen zwischen Amerikanern, Europäern und Ukrainern erneut bei Kremlchef Wladimir Putin erwartet./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 1.812 auf Tradegate (22. Januar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 83,51 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,92 %/+26,41 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Laface hatte ja hier vor einigen Tagen von einer Börsenstrategie berichtet, bei der KI-gestützt Trades veranlasst werden, sobald in den Nachrichten Begriffe wie Krieg, Friedensverhandlungen etc. auftauchen. Ich glaube, da ist was dran. Die letzten wochen haben gezeigt, dass Rüstungsaktien kurzfristig auf solche Begriffe reagieren.
Ausschreibungsverzicht möglich
Deutschland rüstet angesichts der gestiegenen Bedrohungslage auf. Union und SPD ebnen nun den Weg, dass Geräte, Waffen und Munition schneller die Truppe erreichen. Hürden bei der Beschaffung werden gesenkt - oder ganz abgebaut.
Eigentlich sollte der Bundestag das Gesetz bereits vergangenes Jahr beschließen. In der SPD hatte es jedoch Widerstand wegen Bestimmungen zum Schutz von Radaranlagen der Bundeswehr gegeben, die den Ausbau der Windkraft eingeschränkt hätten. Die Koalitionspartner Union und SPD schlossen in dieser Woche einen Kompromiss, wonach der Ausbau der Windenergie künftig nur noch bei einer "erheblichen Beeinträchtigung" von Interessen der Bundeswehr gestoppt werden kann. Bislang war befürchtet worden, dass bereits geringfügige Störungen durch Windräder ausreichen könnten, um Projekte zu verhindern.
Das Gesetz sieht vor, dass die Produktion von Waffen und Munition in Deutschland Vorrang erhält und bei Dringlichkeit auf Ausschreibungen verzichtet werden kann. Das von der Koalition und der AfD verabschiedete Gesetz erweitert eine erste Regelung aus dem Jahr 2022, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlossen worden war.
Dafür sieht der Entwurf zahlreiche Einzelregelungen vor: Die Produktion von Waffen, Munition und Kriegsmaterial auf dem Bundesgebiet erhält Vorrang, da sie ein "wesentliches Sicherheitsinteresse" darstellt. Bei Dringlichkeit kann ganz auf Ausschreibungen verzichtet werden. Größere Aufträge müssen nicht mehr in kleinen Ausschreibungen aufgeteilt werden. Beschwerden vor Gericht nach Vergaben sollen dem Entwurf zufolge keine aufschiebende Wirkung mehr haben.