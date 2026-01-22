    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBISOFT Entertainment AktievorwärtsNachrichten zu UBISOFT Entertainment

    Schock an der Börse

    4829 Aufrufe 4829 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie stürzt um 30% ab: Das steckt dahinter!

    Ubisoft startet eine umfassende Neuausrichtung, streicht sechs Spiele und korrigiert seinen Ausblick massiv. Die Börse reagiert mit heftigen Verlusten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ubisoft streicht sechs Spiele, Aktien fallen stark.
    • Umstrukturierung in fünf kreative Einheiten geplant.
    • Finanzprognose massiv gesenkt, Verluste erwartet.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Schock an der Börse - Diese Aktie stürzt um 30% ab: Das steckt dahinter!
    Foto: Symbolbild - DALL-E

    Die Aktien von Ubisoft fielen am Donnerstag in Paris um über dreißig Prozent, nachdem der Spielepublisher eine umfassende Umstrukturierung angekündigt hatte. Das Unternehmen bestätigte zugleich die Streichung von sechs Projekten, darunter ein "Prince of Persia"-Remake und drei bisher unveröffentlichte Titel. Der Kursverlust ließ den Ubisoft-Wert an der Pariser Börse im SBF-120-Index an der Spitze der Verluste erscheinen. Auch auf Tradegate machte die Aktie Verluste und notierte ein Minus von 22,33 Prozent (Stand 10:32 Uhr).

    UBISOFT Entertainment

    -25,16 %
    -32,08 %
    -32,98 %
    -48,21 %
    -62,01 %
    -77,89 %
    -95,12 %
    -81,93 %
    -81,26 %
    ISIN:FR0000054470WKN:901581

    Neue Struktur: Fünf kreative Einheiten

    Ubisoft plant, ab April das Unternehmen in fünf eigenständige "Creative Houses" zu gliedern. Jede Einheit wird ihr eigenes Portfolio von Markenentwicklung bis Vertrieb verantworten und eigene Budgets erhalten. Das Unternehmen betonte, dass die Vergütung der Teams künftig an Kennzahlen wie Spielerbindung und Wertschöpfung gekoppelt sein werde.

    Die erste Einheit, Vantage Studios, wird unter anderem "Assassin’s Creed" betreuen und war bereits im November mit einer Investition von 1,16 Milliarden Euro von Chinas Tencent gegründet worden. Die weiteren vier Units konzentrieren sich auf Multiplayer-Shooter, Live-Services, narrative Spiele sowie Casual- und Familienspiele.

    Finanzielle Folgen der Umstrukturierung

    Ubisoft korrigierte seinen Ausblick für das Jahr 2026 deutlich. Statt wie bisher 1,9 Milliarden Euro Nettoeinnahmen und operativer Gewinnzone erwartet das Unternehmen nun nur noch rund 1,5 Milliarden Euro Nettoeinnahmen und einen operativen Verlust von etwa 1 Milliarde Euro. Der Großteil des Minus, rund 650 Millionen Euro, ist auf Spielstreichungen und Verzögerungen zurückzuführen.

    Das Unternehmen rechnet am Jahresende mit einer Nettoverschuldung zwischen 150 und 250 Millionen Euro und liquiden Mitteln von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro. Der freie Cashflow wird voraussichtlich negativ bei 400 bis 500 Millionen Euro liegen.

    Ubisoft setzt zudem seinen Kostensenkungsplan fort: 100 Millionen Euro sollen bis März eingespart sein, ein weiteres Ziel von 200 Millionen Euro wird in den kommenden zwei Jahren angestrebt. Gleichzeitig prüft das Management mögliche Verkäufe von Vermögenswerten.

    Ausblick bleibt unklar

    Die vorherige mittelfristige Prognose für 2026 und 2027 wurde zurückgezogen. Ubisoft kündigte an, im Mai 2026 neue Zielwerte für die kommenden Jahre vorzustellen. In der Branche wird die Entwicklung genau beobachtet: Analysten sehen die Umstrukturierung als notwendige, aber riskante Maßnahme, um den Konzern langfristig wieder profitabel zu machen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schock an der Börse Diese Aktie stürzt um 30% ab: Das steckt dahinter! Ubisoft startet eine umfassende Neuausrichtung, streicht sechs Spiele und korrigiert seinen Ausblick massiv. Die Börse reagiert mit heftigen Verlusten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     