Diese Aktie stürzt um 30% ab: Das steckt dahinter!

Die Aktien von Ubisoft fielen am Donnerstag in Paris um über dreißig Prozent, nachdem der Spielepublisher eine umfassende Umstrukturierung angekündigt hatte. Das Unternehmen bestätigte zugleich die Streichung von sechs Projekten, darunter ein "Prince of Persia"-Remake und drei bisher unveröffentlichte Titel. Der Kursverlust ließ den Ubisoft-Wert an der Pariser Börse im SBF-120-Index an der Spitze der Verluste erscheinen. Auch auf Tradegate machte die Aktie Verluste und notierte ein Minus von 22,33 Prozent (Stand 10:32 Uhr).

Neue Struktur: Fünf kreative Einheiten

Ubisoft plant, ab April das Unternehmen in fünf eigenständige "Creative Houses" zu gliedern. Jede Einheit wird ihr eigenes Portfolio von Markenentwicklung bis Vertrieb verantworten und eigene Budgets erhalten. Das Unternehmen betonte, dass die Vergütung der Teams künftig an Kennzahlen wie Spielerbindung und Wertschöpfung gekoppelt sein werde.

Die erste Einheit, Vantage Studios, wird unter anderem "Assassin’s Creed" betreuen und war bereits im November mit einer Investition von 1,16 Milliarden Euro von Chinas Tencent gegründet worden. Die weiteren vier Units konzentrieren sich auf Multiplayer-Shooter, Live-Services, narrative Spiele sowie Casual- und Familienspiele.

Finanzielle Folgen der Umstrukturierung

Ubisoft korrigierte seinen Ausblick für das Jahr 2026 deutlich. Statt wie bisher 1,9 Milliarden Euro Nettoeinnahmen und operativer Gewinnzone erwartet das Unternehmen nun nur noch rund 1,5 Milliarden Euro Nettoeinnahmen und einen operativen Verlust von etwa 1 Milliarde Euro. Der Großteil des Minus, rund 650 Millionen Euro, ist auf Spielstreichungen und Verzögerungen zurückzuführen.

Das Unternehmen rechnet am Jahresende mit einer Nettoverschuldung zwischen 150 und 250 Millionen Euro und liquiden Mitteln von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro. Der freie Cashflow wird voraussichtlich negativ bei 400 bis 500 Millionen Euro liegen.

Ubisoft setzt zudem seinen Kostensenkungsplan fort: 100 Millionen Euro sollen bis März eingespart sein, ein weiteres Ziel von 200 Millionen Euro wird in den kommenden zwei Jahren angestrebt. Gleichzeitig prüft das Management mögliche Verkäufe von Vermögenswerten.

Ausblick bleibt unklar

Die vorherige mittelfristige Prognose für 2026 und 2027 wurde zurückgezogen. Ubisoft kündigte an, im Mai 2026 neue Zielwerte für die kommenden Jahre vorzustellen. In der Branche wird die Entwicklung genau beobachtet: Analysten sehen die Umstrukturierung als notwendige, aber riskante Maßnahme, um den Konzern langfristig wieder profitabel zu machen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion