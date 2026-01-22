Warum Elektroautos für viele zu teuer sind

Elektroautos sind in Deutschland nach wie vor den Gutverdienern vorenthalten. Wie eine Analyse des statistischen Bundesamtes zeigt, gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen hohem Haushaltseinkommen und dem Kauf eines Elektrofahrzeugs. Wie die Daten aus der Analyse zeigen, besaßen im Jahr 2023 lediglich 1,3 Prozent der Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.600 Euro ein Elektroauto oder einen Plug-in-Hybrid.

Bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen über 5.000 Euro lag dieser Anteil hingegen bereits bei 13 Prozent. Paare mit Kindern entschieden sich besonders häufig für ein Elektrofahrzeug (11,5 Prozent gegenüber 7,5 Prozent bei Paaren ohne Kinder). Als Gründe für die niedrige Nutzungsrate bei Geringverdienern dürfte auf die hohen Preise von Elektrofahrzeugen und das begrenzte Angebot an erschwinglichen Gebrauchtmodellen zurückzuführen sein.