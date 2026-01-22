StBA legt Zahlen vor
Warum Elektroautos für viele zu teuer sind
Wie eine Analyse des statistischen Bundesamtes zeigt, machen hohe Preise und begrenzte Gebrauchtmodelle es vielen in Deutschland schwer, Elektroautos trotz staatlicher Förderungen zu fahren.
- Hohe Preise und wenig Gebrauchtmodelle hemmen Kauf.
- Elektroautos vor allem für Gutverdiener attraktiv.
- Neue Förderung für E-Autos und Plug-in-Hybride geplant.
- Report: Vorsicht, geheim!
Elektroautos sind in Deutschland nach wie vor den Gutverdienern vorenthalten. Wie eine Analyse des statistischen Bundesamtes zeigt, gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen hohem Haushaltseinkommen und dem Kauf eines Elektrofahrzeugs. Wie die Daten aus der Analyse zeigen, besaßen im Jahr 2023 lediglich 1,3 Prozent der Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.600 Euro ein Elektroauto oder einen Plug-in-Hybrid.
Bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen über 5.000 Euro lag dieser Anteil hingegen bereits bei 13 Prozent. Paare mit Kindern entschieden sich besonders häufig für ein Elektrofahrzeug (11,5 Prozent gegenüber 7,5 Prozent bei Paaren ohne Kinder). Als Gründe für die niedrige Nutzungsrate bei Geringverdienern dürfte auf die hohen Preise von Elektrofahrzeugen und das begrenzte Angebot an erschwinglichen Gebrauchtmodellen zurückzuführen sein.
Lediglich 15,2 Prozent von den Besitzern eines Elektroautos hatten ihr Fahrzeug gebraucht erworben, während die übrigen es neu gekauft oder geleast hatten. Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung von 54.000 Haushalten im Rahmen der Einkommens- und Ausgabenstichprobe. In Deutschland besitzen im Allgemeinen rund 80 Prozent der Haushalte ein Auto. Laut der Stichprobe waren im Jahr 2023 etwa 6 Prozent dieser Fahrzeuge mit einem Elektroantrieb ausgestattet.
Die Bundesregierung plant eine neue Förderung für den Kauf von Elektrofahrzeugen. Die Förderung soll auch Plug-in-Hybride umfassen, die sowohl elektrisch als auch mit Benzin betrieben werden können. Im vergangenen Jahr fielen 30 Prozent aller neu zugelassenen Pkw in Deutschland in diese beiden förderfähigen Kategorien. Die Förderung ist bis zu einem jährlichen Nettoeinkommen von 90.000 Euro förderfähig, sofern mindestens zwei Kinder im Haushalt leben.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion