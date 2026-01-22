    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Vom Crash zur Rallye

    Trumps Grönland-U-Turn: Der TACO-Trade bringt jetzt wieder Gewinne

    Nach einem Tag voller Panik bringt Trumps U-Turn sofort neue Kauflaune. Der TACO-Trade springt wieder an – die politische Lage bleibt jedoch fragil.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps U-Turn stärkt Märkte, geopolitische Lage fragil.
    • Europäische Indizes steigen, Zykliker profitieren stark.
    • Gold und Anleihen bleiben gefragt, Volatilität erwartet.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Foto: Evgeniy Maloletka - AP

    Die europäischen Aktienmärkte haben sich deutlich erholt, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend von seinen Zollplänen gegenüber mehreren europäischen Ländern abrückte und zugleich ausschloss, militärische Gewalt zur Übernahme Grönlands einzusetzen. Diese Kehrtwende milderte die zuvor eskalierenden geopolitischen Spannungen, die Anfang der Woche Aktien, Anleihen und den US-Dollar belastet hatten.

    Der paneuropäische Stoxx 600 stieg um rund 1,1 Prozent. In London legte der FTSE 100 um 0,8 Prozent zu, der DAX um 1,4 Prozent und der CAC 40 ebenfalls um 1,4 Prozent. Auch die US-Futures stiegen, nachdem die Märkte in den USA und Asien die Entspannung aufgenommen hatten.

    Die Erholung der europäischen Märkte wurde vor allem durch Trumps Hinweis ausgelöst, er werde "die Zölle, die am 1. Februar in Kraft treten sollten, nicht einführen", da ein Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu einem "Rahmen für ein künftiges Abkommen in Bezug auf Grönland" geführt habe. Zuvor hatte Trump in Davos klargestellt: "Ich werde keine Gewalt anwenden." Diese Aussagen nahmen unmittelbar Druck von den Märkten, die am Vortag von der Aussicht auf ein Wiederaufflammen des transatlantischen Handelskriegs belastet worden waren.

    Insbesondere zyklische Sektoren reagierten mit kräftigen Kursgewinnen: Autowerte führten die Stoxx-600-Rallye an. Weltweit zogen Halbleiterwerte an, gestützt durch optimistische KI-Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang in Davos. In Japan kletterte Nvidia-Zulieferer Disco Corp. um 17 Prozent, Samsung Electronics um 3 Prozent, und der südkoreanische Leitindex Kospi erreichte ein Rekordhoch.

    Trotz der verbesserten Risikostimmung blieben sichere Häfen gefragt. Gold verharrte nahe seinem Rekordhoch bei rund 4.830 US-Dollar je Unze, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel leicht auf 4,24 Prozent. Auch europäische Anleiherenditen gaben minimal nach.

    Strategen werteten Trumps Kehrtwende als erneute Bestätigung des sogenannten „TACO“-Musters ("Trump Always Chickens Out"), wonach der Präsident aggressive Maßnahmen oft zurücknimmt, sobald die Märkte heftig reagieren. "Das Vertrauen in den 'Trump Put' hat sich verstärkt", kommentierte Dilin Wu von Pepperstone. Laut Steve Sosnick von Interactive Brokers blieb die Erholungsrallye jedoch unvollständig, weil Details des Grönland-Abkommens weiter unklar sind.

    In den USA stiegen der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite jeweils um rund 1,2 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX fiel um fast 16 Prozent, nachdem er tags zuvor stark zugelegt hatte. Analysten erwarten dennoch anhaltende Schwankungen, da Zwischenwahljahre historisch besonders volatil sind. „Nach der Rallye der letzten drei Jahre müssen wir uns in diesem Jahr auf eine wohlverdiente holprige Fahrt einstellen“, sagte Ryan Detrick von der Carson Group.

    Trump bestätigte später gegenüber CNBC, dass das Rahmenabkommen mit der NATO auch den Zugang zu Mineralrechten und Kooperation beim Raketenabwehrsystem Golden Dome umfasst. Auf die Frage nach der Laufzeit antwortete er: "Für immer." Die geopolitisch sensible Rolle Grönlands – laut dem Thinktank CSIS die Nummer acht weltweit bei Seltenen Erden – bleibt damit im Zentrum der US-Strategie.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Gina Moesing
