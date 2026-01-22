DAVOS/Berichte
Selenskyj in der Schweiz zu Treffen mit Trump
- Selenskyj trifft Trump in der Schweiz zum Austausch.
- Präsidialamt Kiew bestätigt die Reise offiziell.
- Treffen findet im Rahmen des Weltwirtschaftsforums statt.
DAVOS/KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ist nach Medienberichten zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in der Schweiz eingetroffen. Auch das Präsidialamt in Kiew bestätigte ukrainischen Medien die Reise. Am Mittwoch hatte Trump die Begegnung beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt./bal/DP/jha
