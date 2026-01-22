Jefferies hebt Ziel für Santander auf 11,80 Euro - 'Buy'

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 10,47 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 153,47 Mrd..

Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +5,28 %/-23,43 % bedeutet.