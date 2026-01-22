    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA2 Gold AktievorwärtsNachrichten zu A2 Gold
    A2Gold begrüßt John Marma als Vice President of Exploration

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Tonopah, Nevada / 5. Januar 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. („A2Gold“ oder das „Unternehmen“) (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) freut sich, die Ernennung von Herrn John Marma zum Vice President, Exploration mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

     

    Peter Gianulis, CEO von A2Gold, erklärt: „Wir heißen John als Vice President of Exploration bei A2Gold ganz herzlich willkommen. Er kann eine seltene Kombination aus umfassendem Knowhow in der Exploration in Nevada, eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Lagerstätten sowie operative Disziplin bei großen Unternehmen vorweisen. Mit Johns beruflicher Erfahrung als Unterstützung in Kombination mit soliden Finanzen ist A2 in der Lage, die Explorationsarbeiten im Projekt Eastside zu intensivieren und daneben auch weitere Möglichkeiten zu sondieren.

     

    Johns Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Lagerstätten, insbesondere im Projekt Midas, und seine Führungserfahrung bei den Unternehmen Hecla, Klondex und Newmont werden uns bei der Umsetzung unseres bevorstehenden RC-Bohrprogramms über 18.000 Bohrmeter maßgeblich unterstützen und Eastside in die nächste Wachstumsphase führen.“

     

    BIOGRAPHIE VON JOHN MARMA

     

    Herr Marma ist Fachgeologe mit über 20 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration, -erschließung und -förderung. Er war vor allem in Nevada, aber auch in Alaska und Südafrika tätig. Herr Marma verfügt über ein profundes technisches und operatives Knowhow im Hinblick auf eine Vielzahl von Lagerstättentypen, zu denen auch epithermale Erzgangsysteme, Goldlagerstätten vom Carlin-Typ, orogenes Gold sowie goldführende Porphyrsysteme zählen.

     

    Zuletzt war Herr Marma bei der Firma White Pine Metals (WPM), einem privaten Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des Projekts Taylor in Nevada konzentriert, als President, Chief Executive Officer und Chairman tätig. In dieser Funktion bekleidete er eine Führungsrolle und war maßgeblich daran beteiligt, die verschiedenen Mineralisierungsarten auf dem Projektgelände zu erkennen und zuzuordnen. Vor seiner Tätigkeit bei WPM war er bei der Firma Hecla Mining als Director of Exploration and Geology für Nevada zuständig, wo er die strategische Explorationsplanung und die geologische Unterstützung der Förderaktivitäten in allen Betriebsstätten in Nevada verantwortete. Davor hatte er leitende Positionen im Bereich Exploration bei Klondex Mines und Newmont inne, wo er sich auf epithermale Erzgangsysteme im Northern Nevada Rift und in Lagerstätten vom Carlin-Typ konzentrierte.

