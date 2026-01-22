DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv wertete Analyst Tim Rokossa vor allem den überraschend hohen Free Cashflow des Autobauers. Wegen eines niedrigeren Betriebskapitals und geringerer Investitionen habe dieser die Konsensschätzung deutlich übertroffen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 104,3EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

