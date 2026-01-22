DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese seien bei der Tochter Contitech enttäuschend gewesen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Reifengeschäft und der Free Cashflow hätten dagegen positiv überrascht./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 66,46EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
