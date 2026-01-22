41 0 Kommentare VR Equitypartner unterstützt easy2cool beim Ausbau nachhaltiger Verpackungslösungen

Nachhaltige Kühlverpackungen im Aufwind: VR Equitypartner stärkt easy2cool mit Mezzaninekapital und treibt so das Wachstum im boomenden Markt für ökologische Versandlösungen voran.

VR Equitypartner GmbH stellt easy2cool GmbH Mezzaninekapital zur Verfügung, um das Wachstum im Bereich nachhaltiger Verpackungs- und Fulfillmentlösungen zu unterstützen.

easy2cool, gegründet 2014 in München, ist ein führender Anbieter ökologischer Isolierverpackungen und integrierter Fulfillment-Dienstleistungen für den Frische- und Tiefkühlbereich.

Das Unternehmen nutzt die patentierte paperfloc-Technologie, die eine nachhaltige Alternative zu Styropor-Verpackungen darstellt und vollständig recyclingfähig ist.

easy2cool verzeichnet ein Umsatzwachstum von rund 60 % im vergangenen Jahr, bedingt durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Versandlösungen, insbesondere im Online-Handel.

VR Equitypartner verfolgt einen langfristigen Ansatz und unterstützt Unternehmen, die umweltfreundliche Lösungen anbieten und auf Markttrends reagieren.

Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR und bietet sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen an.





