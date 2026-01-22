    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    VR Equitypartner unterstützt easy2cool beim Ausbau nachhaltiger Verpackungslösungen

    Nachhaltige Kühlverpackungen im Aufwind: VR Equitypartner stärkt easy2cool mit Mezzaninekapital und treibt so das Wachstum im boomenden Markt für ökologische Versandlösungen voran.

    VR Equitypartner unterstützt easy2cool beim Ausbau nachhaltiger Verpackungslösungen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • VR Equitypartner GmbH stellt easy2cool GmbH Mezzaninekapital zur Verfügung, um das Wachstum im Bereich nachhaltiger Verpackungs- und Fulfillmentlösungen zu unterstützen.
    • easy2cool, gegründet 2014 in München, ist ein führender Anbieter ökologischer Isolierverpackungen und integrierter Fulfillment-Dienstleistungen für den Frische- und Tiefkühlbereich.
    • Das Unternehmen nutzt die patentierte paperfloc-Technologie, die eine nachhaltige Alternative zu Styropor-Verpackungen darstellt und vollständig recyclingfähig ist.
    • easy2cool verzeichnet ein Umsatzwachstum von rund 60 % im vergangenen Jahr, bedingt durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Versandlösungen, insbesondere im Online-Handel.
    • VR Equitypartner verfolgt einen langfristigen Ansatz und unterstützt Unternehmen, die umweltfreundliche Lösungen anbieten und auf Markttrends reagieren.
    • Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR und bietet sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen an.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    VR Equitypartner unterstützt easy2cool beim Ausbau nachhaltiger Verpackungslösungen Nachhaltige Kühlverpackungen im Aufwind: VR Equitypartner stärkt easy2cool mit Mezzaninekapital und treibt so das Wachstum im boomenden Markt für ökologische Versandlösungen voran.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     