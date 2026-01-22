TSMC mit Rekordgewinn und Rekordinvestitionen

Der weltgrößte Chipkonzern TSMC (ADRs: US8740391003) berichtete vergangene Woche zum Quartal und übertraf dabei nicht nur die Prognosen zu Umsatz und Gewinn, sondern gab außerdem Rekordinvestitionen bekannt: So steht für Q4 ein Rekordgewinn von rund 16 Mrd. US-Dollar mit einer Bruttomarge von 62,3 Prozent in den Büchern. Zwischen 2026 und 2029 will TSMC mehr investieren als die 101 Mrd. US-Dollar der vergangenen drei Jahre – so sind allein für 2026 Investitionen von 52 bis 56 Mrd. US-Dollar vorgesehen. Das Unternehmen begründet dies mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Hochleistungschips für KI-Anwendungen. TSMC rechnet damit, dass die Umsätze jährlich um 25 Prozent, für KI-Chips bis 2029 sogar um 55 Prozent wachsen. Parallel treibt TSMC den Aufbau von Produktionskapazitäten in den USA voran und hat dafür Investitionszusagen von insgesamt 165 Mrd. US-Dollar für mehrere Werke gemacht. Als weltweit führender Auftragsfertiger für moderne Halbleiter gilt TSMC als zentraler Zulieferer großer Technologiekonzerne wie Nvidia, Apple und AMD – und damit als wichtiger Indikator für die Entwicklung des globalen KI-Marktes.

Notiert die Aktie am 18.6.26 zumindest bei 320 US-Dollar, dann realisieren Anleger mit dem Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM84SM6 zum Preis von 250 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 22,40 Euro oder 22,3 Prozent p.a. Die baugleiche Strategie mit längerer Laufzeit: Handelt die Aktie am 18.9.26 auf oder über dem Cap von 320 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PK1M8Z6) zum Preis von 242,20 Euro eine Rendite von ca. 30,30 Euro oder 20 Prozent p.a. Beide Zertifikate werden in allen Szenarien in bar abgerechnet.

Bonus-Strategie mit 35,3 Prozent Sicherheitspuffer (September)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK3SWL5 zahlt bei Fälligkeit den Höchstbetrag von 320 US-Dollar in Euro aus, wenn die Aktie bis zum 18.9.26 niemals die Barriere bei 220 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 250 Euro und konstanten Wechselkursen liegt die Renditechance bei ca. 22,50 Euro oder 14,1 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Günstig: Diese Strategie handelt derzeit gute 13,5 Prozent unter dem Aktienkurs (attraktives Abgeld).

ZertifikateReport-Fazit: Wer nahe des Allzeithochs den defensiven Einstieg sucht, könnte zu diesen Zertifikaten greifen: Sie erzielen ihre maximalen Seitwärtsrenditen bereits dann, wenn sich die TSMC-Aktie in den nächsten 6 bis 9 Monaten zumindest seitwärts bewegt. Dank der Sicherheitspuffer können auch zweistellige Kursrückgänge verkraftet werden. Eine mögliche Aufwertung des Euro mindert die Performance.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des TSMC Aktien oder von Anlageprodukten auf TSMC Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de