JPMorgan Chase: defensiver Einstieg nach Q4-Ergebnis

JPMorgan Chase (US46625H1005) hat im vierten Quartal 2025 ein solides Wachstum erzielt, während der Nettogewinn im Jahresvergleich zurückging. Die Erlöse stiegen um 7 Prozent auf 45,8 Mrd. US-Dollar und lagen damit leicht über den Markterwartungen. Auch der Nettozinsertrag erhöhte sich um 7 Prozent auf 25 Mrd. US-Dollar, während die zinsunabhängigen Erträge auf 20,8 Mrd. US-Dollar zulegten. Der Gewinn je Aktie lag mit 4,63 US-Dollar allerdings 3,7 Prozent aufgrund von Rückstellungen in Höhe von 2,2 Mrd. US-Dollar im Zusammenhang mit der Apple Card unter dem Vorjahreswert. Besonders stark entwickelte sich das Corporate- und Investmentbanking mit einem Erlösanstieg von 19 Prozent, wobei der Aktienhandel um 40 Prozent zulegte. Die Eigenkapitalrendite betrug 16,7 Prozent, gleichzeitig erhöhte die Bank ihre Vorsorgen für notleidende Kredite deutlich.

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (ISIN DE000MJ91NG0) bietet beim Preis von 233,75 Euro einen Puffer von 9,6 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 290 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 14 Euro oder 14,7 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 18.6.26 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich in jedem Szenario.

Discount-Strategie mit 14,2 Prozent Puffer (September)

Schließt die Aktie am 18.9.26 auf oder über dem Cap von 280 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ0P217 zum Preis von 222,20 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 17 Euro der 11,7 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 17,6 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PJ8FNX8) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 340 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum 18.9.26 niemals die Barriere bei 250 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 261,50 Euro errechnet sich die maximale Rendite bei konstanten Wechselkursen mit 29 Euro oder 17,6 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: J.P. Morgan Chase kann auch unter volatilen Marktbedingungen mit einer starken Bilanz und einem diversifizierten Geschäftsmodell punkten. Anleger, die nach dem Kursrutsch den defensiven Einstieg suchen, können sich mit einer Zertifikate-Strategie die Chance auf attraktive Seitwärtsrenditen sichern und moderate Kursschwächen aussitzen. Wechselkursrisiko (=Euro-Aufwertung) beachten.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der JPMorgan Chase Aktie oder von Anlageprodukten auf JPMorgan Chase Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de