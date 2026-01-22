    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Richemont mit Rekordumsätzen im Weihnachtsgeschäft

    Mit Discount-Zertifikaten auf Richemont können Anleger vom starken Weihnachtsgeschäft profitieren und bereits bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Jahresrenditen erzielen.

    Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (CH0210483332) hat im Weihnachtsquartal 2025/26 einen Rekordumsatz erzielt. Von Oktober bis Dezember stiegen die Erlöse währungsbereinigt um 11 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten. Besonders stark entwickelte sich das Schmuckgeschäft, das zu konstanten Währungen um 14 Prozent zulegte. Regionale Wachstumstreiber waren hier vor allem der Nahe Osten und Japan. Auch das Uhrengeschäft kehrte mit einem leichten Plus zum Wachstum zurück. Regional leistete Asien-Pazifik den größten Umsatzbeitrag, gefolgt von Americas und Europa. Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Margendruck hoch; steigende Materialkosten, insbesondere für Gold, sowie ungünstige Wechselkurse belasten die Profitabilität. Zu möglichen Auswirkungen der US-Zölle äußerte sich der Konzern nicht. 

    Discount-Strategie mit 9,2 Prozent Puffer (Juni) 

    Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PG49M46 generiert bei einem Preis von 152 Euro und konstanten Wechselkursen einen Ertrag von ca. 9,65 Euro oder 16,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.6.26 oberhalb des Caps von 150 Franken notiert. Barausgleich in allen Szenarien. 

    Discount-Strategie mit 11,1 Prozent Puffer (September)   

    Auch beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM7ZAN4 liegt das Cap bei 150 Franken. Aus der Differenz zwischen dem Höchstbetrag (Cap) und dem Preis von 148,75 Euro errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 12,90 Euro oder 13,3 Prozent p.a. Wenn der Schlusskurs am 18.9.26 unter dem Cap liegt, erfolgt ein Barausgleich. 

    Discount-Strategie mit 13,1 Prozent Puffer (Dezember)   

    Beim Cap von 150 Franken und einem Preis von 145,85 Euro beläuft sich das Renditepotenzial des Discounters von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM7ZAM6 bei konstanten Wechselkursen auf ca. 15,80 Euro oder 12 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps notiert. Auch hier Barausgleich in allen Szenarien.

    ZertifikateReport-Fazit: Wer nahe des Allzeithochs den defensiven Einstieg sucht, könnte zu diesen Zertifikaten greifen: Sie erzielen ihre maximalen Seitwärtsrenditen bereits dann, wenn sich die TSMC-Aktie in den nächsten 6 bis 9 Monaten zumindest seitwärts bewegt. Dank der Sicherheitspuffer können auch zweistellige Kursrückgänge verkraftet werden. Eine mögliche Aufwertung des Euro mindert die Performance.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der Richemont Aktie oder von Anlageprodukten auf Richemont  Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

