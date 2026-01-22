AKTIE IM FOKUS
Ionos mit Kurssprung - Oddo sieht Chance im KI-Umbruch
- Ionos-Aktien erreichen 2-Monats-Hoch bei 29 Euro.
- Analystenkommentar von Oddo BHF: "Outperform" empfohlen.
- Chancen in KI und Dividende durch niedrige Schulden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem positiven Analystenkommentar im Rücken ist den Aktien von Ionos am Donnerstag der Sprung auf ein Hoch seit mehr als zwei Monaten gelungen. Die Titel des zu United Internet gehörenden Internet-Dienstleisters standen am Morgen in der Spitze mit 29 Euro auf dem höchsten Stand seit dem 11. November. Zuletzt betrug das Plus dann noch 6,5 Prozent auf 28,80 Euro.
Oddo BHF stufte die Aktien am Donnerstag auf "Outperform" hoch, wobei Analyst Stephane Beyazian nach einer sechsmonatigen Kursschwäche drei Gründe aufführte. Die meiste Fantasie dürfte es ausgelöst haben, dass er Chancen im Bereich der agentischen KI erwähnte. Der Experte verwies aber auch auf eine Dividendenchance durch den gedrückten Schuldenstand und die Möglichkeit, dass Handelsstreitigkeiten mit den USA einem europäischen Marktteilnehmer von Vorteil sein könnten./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 27,26 auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +7,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,83 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +17,44 %/+55,44 % bedeutet.
