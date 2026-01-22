    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS/ROUNDUP

    Selenskyj vor Ort für Ukraine-Treffen mit Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj trifft Trump in Davos zur Krisenbesprechung.
    • Trump: Selenskyj will Deal zur Beendigung des Krieges.
    • Ukraine leidet unter Kälte, viele Städte ohne Heizung.
    DAVOS/KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ist nach Medienberichten zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in der Schweiz eingetroffen. Auch das Präsidialamt in Kiew bestätigte ukrainischen Medien die Reise. Am Mittwoch hatte Trump die Begegnung beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt. Selenskyj soll auch auf dem Forum sprechen. Aus Sicherheitsgründen werden Reisen des ukrainischen Staatschefs immer erst bekanntgegeben, wenn er wohlbehalten angekommen ist.

    Neben dem Treffen von Trump und Selenskyj in Davos gehen die Bemühungen um ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auch heute abend in Moskau weiter. Dort soll der US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen.

    Trump: Selenskyj will einen Deal

    Trump hatte am Mittwoch in Davos gesagt, er glaube, dass Selenskyj einen Deal machen wolle. "Ich denke, ich kann sagen, dass wir einigermaßen nah dran sind." Der Republikaner wiederholte seine Forderung, dass der seit fast vier Jahren andauernde Ukraine-Krieg enden müsse. Putin und Selenskyj wären dumm, wenn sie sich nicht auf einen Deal einließen, sagte er.

    Eine Reise Selenskyjs nach Davos war lange Zeit unsicher gewesen. Er hatte noch am Dienstag gesagt, dass er wegen der andauernden russischen Angriffe aus der Luft viel im eigenen Land zu tun habe. Deswegen werde er nur in die Schweiz reisen, wenn es ein unterschriftsreifes Dokument gebe oder weitere Hilfszusagen etwa zur Lieferung von Flugabwehrwaffen.

    Ukrainische Städte sitzen in Kälte und Dunkelheit

    Kurz vor der Rede Trumps veröffentlichte Selenskyj auf seinem Telegramkanal Bilder von einer Regierungssitzung in Kiew zum Thema Stromversorgung. In vielen Städten des Landes müssen die Bürger oft stundenlang Tag in Kälte und Dunkelheit ausharren. In der Hauptstadt Kiew waren nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstagmorgen noch etwa 3.000 Hochhäuser ohne Heizung.

    Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow teilte mit, sein Team habe sich in Davos mit den US-Unterhändlern Witkoff und Jared Kushner sowie amerikanischen Investoren getroffen. Dabei sei es um den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg und Sicherheitsgarantien für das Land gegangen. Unklar ist indes, ob es für die Begegnung zwischen Trump und Selenskyj tatsächlich unterschriftsreife Dokumente gibt./bal/DP/jha






    dpa-AFX
