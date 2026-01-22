IPDA und Gazprom-Media Holding unterzeichnen Absichtserklärung zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen

Diese strategische Vereinbarung zielt darauf ab, die Integration zwischen den beiden Ländern in Bereichen wie Medienkommunikation, kultureller und touristischer Austausch, Geschäftsbesuche und internationale Veranstaltungen zu vertiefen.

CHENGDU, China, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die International Publicity Development Alliance (IPDA) unterzeichnete am 20. Januar in St. Petersburg, Russland, offiziell eine Absichtserklärung mit dem russischen Medienriesen Gazprom-Media Holding und läutete damit ein neues Kapitel in der kulturellen, medialen und branchenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen China und Russland ein.

Li Yu, stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär der IPDA, betonte, dass die Partnerschaft über die reine gemeinsame Nutzung von Ressourcen hinausgeht, und bezeichnete sie als „strategische Synergie gemeinsamer Visionen". Sie zeigte sich zuversichtlich, dass durch die kontinuierliche Bereicherung der Zusammenarbeit, die Ausweitung ihres Umfangs und die Festlegung neuer Maßstäbe beide Seiten gemeinsam ein neues Kapitel des gemeinsamen Wachstums und Wohlstands im Kulturtourismus und darüber hinaus für China und Russland schreiben werden.

„Diese Vereinbarung dient als zukunftsorientierte Roadmap für den Aufbau einer brandneuen Plattform für Medien und kulturellen Austausch zwischen Russland und China und ist von langfristiger strategischer Bedeutung für die bilateralen Beziehungen zwischen den Menschen", sagte Alexander Zharov, Generaldirektor der Gazprom-Media Holding.

Er fügte hinzu, dass beide Seiten ihre kreativen und technologischen Ressourcen bündeln werden, um gemeinsam Projekte zu entwickeln, die nicht nur das gegenseitige Verständnis zwischen den Völkern beider Länder fördern, sondern auch neue Maßstäbe für die Kommunikations- und Tourismusbranche setzen.

Gemäß der Absichtserklärung wird sich die Zusammenarbeit auf mehrere Schlüsselbereiche erstrecken, darunter die Entwicklung von Kultur- und Tourismusprojekten, die die Einzigartigkeit verschiedener Regionen in Russland und China hervorheben, die Vertiefung bilateraler grenzüberschreitender Studienreiseprogramme, die Organisation von Geschäftsbesuchen und Austauschaktivitäten sowie die gemeinsame Schaffung von Produkten auf der Grundlage geistigen Eigentums.

Zu den Zukunftsplänen gehören auch die Organisation von Großausstellungen, internationalen Foren, Kulturfestivals und damit verbundenen Initiativen zur Zusammenarbeit im Handelsbereich.

