Grönland-Deal? Märkte fallen auf Fake-News von Trump herein!

Die Märkte jubelten gestern Abend über einen Tweet von Donald Trump, wonach man eine Rahmenvereinbarung zu Grönland mit der NATO habe und daher die Zölle gegen Deutschland und Co entfallen würden. Aber das sind schon daher Fake News, weil die NATO keinerlei Befugnis hat Aussagen über Grönland und Dänemark zu treffen. Daher werden heute klare Dementi aus Grönland (heute Mittag Pressekonferenz) und Dänemark kommen. Der Dax stieg gestern nach dem Tweet von Trump 400 Punkte - ist jetzt also alles wieder gut? Wohl eher nicht, wenn man genauer hinsieht. Was ist mit dem nun auf Eis gelegten Handelsdeal zwischen den USA und der EU? Denn das Thema Handelskrieg ist durch das Canceln des Abkommens wieder eröffnet..

3. Goldpreis: Goldman Sachs erhöht Jahresendziel auf 5.400 Dollar

