Carl Zeiss Meditec Aktie weiter im Abwärtstrend - 22.01.2026
Am 22.01.2026 ist die Carl Zeiss Meditec Aktie, bisher, um -14,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.
Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.
Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.01.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -14,32 % verliert die Carl Zeiss Meditec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,33 %, geht es heute bei der Carl Zeiss Meditec Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Carl Zeiss Meditec Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -36,73 % hinzunehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -24,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -24,34 % verloren.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.
Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-24,58 %
|1 Monat
|-24,24 %
|3 Monate
|-36,73 %
|1 Jahr
|-37,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Carl Zeiss Meditec Aktie, die nach einer Gewinnwarnung und der Aussicht auf eine sinkende EBITA-Marge unter Druck geraten ist. Nutzer äußern Bedenken über die zukünftige Bewertung und technische Widerstände, während einige auf eine mögliche Erholung aufgrund des überverkauften Zustands hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Zur Carl Zeiss Meditec Diskussion
Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart Europa - 22.01. - FTSE Athex 20 stark +4,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Carl Zeiss Meditec: Q1 2025/26 schwächer – Jahresprognose wahrscheinlich nicht erreicht
Carl Zeiss Meditec startet holprig ins Geschäftsjahr 2025/26: Umsatz und Ergebnis brechen ein, die Jahresziele wackeln – nun stehen Kurskorrektur und Sparprogramm im Fokus.
Carl Zeiss Meditec Q1 2025 Earnings Drop, FY Guidance at Risk
Carl Zeiss Meditec starts FY 2025/26 under pressure: falling sales, shrinking profits and currency headwinds force the group to rethink its outlook and strategy.
Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?
Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.