Carl Zeiss Meditec Aktie weiter im Abwärtstrend - 22.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -14,32 % verliert die Carl Zeiss Meditec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,33 %, geht es heute bei der Carl Zeiss Meditec Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Carl Zeiss Meditec Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -36,73 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -24,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -24,34 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,58 % 1 Monat -24,24 % 3 Monate -36,73 % 1 Jahr -37,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Carl Zeiss Meditec Aktie, die nach einer Gewinnwarnung und der Aussicht auf eine sinkende EBITA-Marge unter Druck geraten ist. Nutzer äußern Bedenken über die zukünftige Bewertung und technische Widerstände, während einige auf eine mögliche Erholung aufgrund des überverkauften Zustands hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Mrd.EUR € wert.

Carl Zeiss Meditec startet holprig ins Geschäftsjahr 2025/26: Umsatz und Ergebnis brechen ein, die Jahresziele wackeln – nun stehen Kurskorrektur und Sparprogramm im Fokus.

Carl Zeiss Meditec starts FY 2025/26 under pressure: falling sales, shrinking profits and currency headwinds force the group to rethink its outlook and strategy.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

