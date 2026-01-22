JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 137,9EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Strouse

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



